В Благовещенском районе по постановлению прокуратуры руководитель организации привлечен к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Благовещенского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в июле 2018 года председатель правления потребительского кооператива «Регион-Финанс» заключил трудовой договор о приеме на работу жительницы г. Благовещенска, занимавшей ранее должность категории «специалисты» федеральной государственной службы секретаря судебного заседания.

В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» руководитель потребительского кооператива уведомление о заключении трудового договора с бывшей государственной служащей в Благовещенский городской суд в установленный срок не направил.

По результатам проверки прокурор района в отношении председателя правления КПК «Регион-Финанс» возбудил дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего).

Суд, рассмотрев требования прокуратуры, привлек виновное лицо к ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа.

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