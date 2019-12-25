В Брянской области за превышение должностных полномочий осуждены сотрудники полиции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Советский районный суд г. Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении двух сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области, бывшего начальника данного управления, а также начальника УМВД России по г. Брянску. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они признаны виновными по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (организация совершения должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства), ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой совместно с правоохранительными органами.

В суде установлено, что указанные должностные лица приняли незаконное решения о возврате вещественных доказательств по уголовному делу. В результате произошла утрата немаркированных табачных изделий общей стоимостью свыше 4 млн рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, приговорил бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Остальные сотрудники полиции приговорены к условной мере наказания.

Также суд запретил всем осужденным занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

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