В Бурятии благодаря вмешательству прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в сумме 4 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Муйского района Республики Бурятия проверила исполнение трудового законодательства ООО «Строительные решения», основным видом деятельности которого является добыча природного строительного материала.

Установлено, что за сентябрь – октябрь 2019 года перед 52 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в сумме 4 млн рублей.

Прокурором района генеральному директору внесено представление, которое удовлетворено, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководителю общества прокурор объявил предостережение о недопустимости нарушения закона.

Также по постановлению прокурора района руководитель привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы), ему назначено наказание в виде штрафа.

Благодаря прокурорскому вмешательству заработная плата и денежная компенсация за ее задержку работникам предприятия выплачены в полном объеме.

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