В Минэнерго России обсудили результаты мониторинга Прогноза научно-технологического развития ТЭК России до 2035 года

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 23 декабря. – В Минэнерго России под председательством директора Департамента государственной энергетической политики Алексея Кулапина состоялось совещание по вопросу обсуждения результатов мониторинга Прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 года (Прогноз НТР в ТЭК). В мероприятии приняли участие представители ведущих компаний ТЭК, а также научного и экспертного сообщества.

Открывая совещание, Алексей Кулапин отметил, что обеспечение научно-технологического и инновационного развития отраслей ТЭК является стратегической задачей государственной энергетической политики. Для определения наиболее перспективных областей такого развития в 2016 году Министром энергетики Российской Федерации А.В. Новаком был утвержден Прогноз НТР в ТЭК. Документом обозначены ключевые глобальные тенденции технологического развития энергетики, а также заданы целевые ориентиры для участников отраслей российского ТЭК по развитию и внедрению инновационных технологий и современных материалов.

Для актуализации прогнозных оценок и уточнения дальнейших путей инновационного развития российской энергетики, способных обеспечить ей сохранение конкурентоспособности на мировых рынках, Минэнерго России при участии научного сообщества на регулярной основе осуществляется мониторинг научно-технического прогресса в ТЭК.

В ходе совещания директор Института энергетических исследований Российской академии наук, академик РАН Сергей Филиппов представил результаты проведенного в 2019 году мониторинга. В его рамках рассматривались различные сценарии развития мировой энергетики, влияние технологического развития на энергетические рынки, а также перспективы научно-технического развития отраслей ТЭК России.

«С момента утверждения Прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК в значительной степени изменился внешний контур. На первый план как в мировом, так и в российском ТЭК выходит цифровая трансформация его отраслей, развиваются новые технологии и появляются новые тренды, как например, развитие водородной энергетики. Такая трансформация мировой энергетики обуславливает необходимость актуализации Прогноза», – подчеркнул Алексей Кулапин.

По его словам, особую значимость работа приобретает в контексте проводимой актуализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, а также разработки Концепции цифровой трансформации ТЭК до 2035 года и Стратегии долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Это позволит обеспечить взаимную увязку ключевых для развития ТЭК документов и создать условия для внедрения в его отраслях современных технологий.

В рамках актуализации Прогноза НТР в ТЭК важной задачей станет определение перспектив и дальнейших направлений научно-технологического развития отраслей ТЭК. Значимая роль в этой работе должна отводиться ведущим отраслевым компаниям, которые занимаются непосредственным развитием и внедрением новых технологий.

По итогам совещания компаниям ТЭК рекомендовано при необходимости дополнительно проработать и представить в Минэнерго России предложения по актуализации Прогноза НТР в ТЭК в части наиболее перспективных с их точки зрения технологий для внедрения в отраслях российского ТЭК.

Справочно: По заказу Минэнерго России Институтом энергетических исследований (ИНЭИ) РАН выполнена работа по экспертно-аналитическому сопровождению мониторинга реализации Прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 года, утвержденного Министром энергетики Российской Федерации 14 октября 2016 года. Работа осуществлена в соответствии с Методическими рекомендациями по осуществлению мониторинга научно-технического прогресса в энергетике в целях уточнения Прогноза научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 года, утвержденными Министром энергетики 16 июня 2017 года.

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