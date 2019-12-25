В. Рязанский: Необходимо оперативно ввести запрет на торговлю никотинсодержащей бестабачной продукцией

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал поручение Председателя Правительства РФ пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области прокомментировал поручение Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева Министерству внутренних дел РФ и Роспотребнадзору пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции.

На прошедшем 23 декабря заседании Совета Федерации было принято Постановление об Обращении к Правительству РФ о приостановлении оптовой и розничной торговли сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией.

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«Речь идет о смесях, продающихся под видом конфет и пастилок, которые содержат большую концентрацию никотина. В них нет табака, потому их легко могут купить даже школьники», — пояснил Валерий Рязанский.

Сенатор подчеркнул, что запрет нужно ввести оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство. По словам парламентария, органами здравоохранения фиксируется увеличение числа обращений за медпомощью из‑за передозировки никотином в связи с потреблением сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.

Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота

В настоящее время законодательство РФ, регулирующее сферу оборота и потребления табачной продукции, не распространяется на указанные в Обращении сенаторов товары, поскольку они не содержат в своем составе табак.

По мнению Валерия Рязанского, правоохранительным и надзорным органам необходимо активизировать рейдовую деятельность, которая с появлением данного документа должна стать более эффективной.

По словам парламентария, заксобрания некоторых субъектов Федерации, таких как Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Карачаево-Черкессия уже издали нормативные акты, запрещающие реализацию снюсов. Соответствующие поправки в федеральное законодательство будут внесены в начале весенней парламентской сессии, сказал сенатор.

«Также Роспотребнадзор оперативно разослал в региональные управления ведомства письмо, которое позволит изымать из оборота легально продающиеся никотинсодержащие смеси», — сказал Валерий Рязанский.

Он отметил, что никотинсодержащие жевательные травяные смеси отнесены к пищевой продукции, а вся пищевая продукция должна иметь обязательный сертификат. «Все так называемые снюсы сертификатов не могут иметь по определению, поэтому должны изыматься из оборота».

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