Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Восточный#Ангара#Космодромы25.12.2019 12:00

Завершен монтаж технологического оборудования стартового комплекса «Ангары»

На стартовом комплексе для ракет-носителей семейства «Ангара» космодрома Восточный в соответствии с графиком, утверждённым Госкорпорацией «Роскосмос», 25 декабря 2019 года специалисты ЦЭНКИ и подрядных организаций завершили монтаж крупногабаритных емкостей для хранения кислорода и азота.

За десять дней на строительную площадку транспортировано и установлено 9 уникальных емкостей объемом 250 м3, весом 92 т каждая и длиной 36 метров. Резервуары входят в состав системы заправки жидким кислородом и системы обеспечения азотом. Совместная работа специалистов ЦЭНКИ (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), подрядных организаций и строителей позволила приступить к монтажу емкостей со значительным опережением графика.

Наземно-технологическое оборудование для строительства стартового комплекса «Ангары» поступает в филиал ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» с сентября 2018 года. Ежедневно доставляется и выгружается от 2-х до 15-ти единиц техники. За год на космодром прибыло более ста единиц автомобильного транспорта и 37 железнодорожных вагонов — это почти 600 мест технологического оборудования. Уже сейчас на Восточном находятся составные части 17 систем, а в полном объёме поставлено пять.

Из крупногабаритных частей технологического оборудования филиал принял: 9 емкостей объемом 250 м3 и весом 92 т каждая, 4 емкости объемом 180 м3 и весом 24 т каждая, 30 составных частей кабель-заправочной башни весом от 6 т до 40 т.

Для хранения наземно-технологического оборудования силами филиала были подготовлены 5 мест хранения на территории Промышленной строительно-эксплуатационной базы площадью более 70 000 м2: это и открытые площадки для хранения крупногабаритного груза, и склады с соблюдением необходимого температурно-влажностного режима. Для выгрузки оборудования используется специальная техника Космического центра «Восточный».

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