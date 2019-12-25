Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ25.12.2019 16:54

Изображения с телескопов обсерватории «Спектр-РГ»

Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» с 12 декабря 2019 года приступила к проведению обзора звёздного неба в режиме сканирования. Установленные на борту космического аппарата уникальные рентгеновские зеркальные телескопы ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия) уже в рамках летных калибровок провели ряд интересных наблюдений выбранных областей неба и рентгеновских источников.

Некоторые результаты были продемонстрированы 17 декабря на конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра HEA-2019» и брифинге «Первые научные результаты и планы орбитальной рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ».

Обзор центральной области Галактики (т.н. «балджа») телескопом СРГ/ART-XC в жестком диапазоне энергий. Обзор проводился в течение месяца в ходе перелёта в точку L2. На изображении — фрагмент площадью около 8 квадратных градусов, кружками обозначены источники рентгеновского излучения. Полная площадь обзора — 40 квадратных градусов. В числе обнаруженных в его ходе источников — несколько десятков не известных ранее; возможно, это аккрецирующие двойные системы с компактным объектом — нейтронной звездой или черной дырой.

Изображение: СРГ/ART-XC/ИКИ

Изображение области плоскости Галактики, полученное телескопом СРГ/ART-XC в жестком рентгеновском диапазоне. Цветом показана интенсивность фонового рентгеновского излучения, который можно восстановить после вычета вклада точечных источников. Фоновое излучение рождается, как предполагается, из излучения множества ещё более слабых точечных источников, которые можно будет исследовать с помощью телескопа.

Изображение: СРГ/ART-XC/ИКИ

Изображение скопления галактик в созвездии Волосы Вероники в жестком рентгеновском диапазоне 4–12 кэВ, полученное телескопом СРГ/ART-XC в ходе калибровочных наблюдений. Эти данные впервые дают возможность исследовать горячий газ скопления вплоть до его предполагаемой границы, отмеченной на рисунке большой окружностью (также показана окружность с вдвое меньшим радиусом).

Изображение: СРГ/ART-XC/ИКИ

То же скопление галактик Кома, но «глазами» eROSITA. Скопление Кома — пример скоплений, которые будут обнаружены во время 4-летнего обзора всего неба. Наблюдения проведены в рамках российской квоты наблюдательного времени телескопа eROSITA.

Изображение: СРГ/eROSITA/ИКИ

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