Информация о кадровых изменениях (25.12.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о кадровых изменениях

Заместитель Председателя Банка России Поздышев Василий Анатольевич с 31 декабря 2019 года покидает свой пост и сосредоточится на работе в Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора в качестве председателя Наблюдательного совета.

Деятельность Департамента финансового оздоровления, Департамента банковского регулирования будет курировать первый заместитель Председателя Банка России Тулин Дмитрий Владиславович. Деятельность Службы анализа рисков будет курировать первый заместитель Председателя Банка России Юдаева Ксения Валентиновна.

25 декабря 2019 года

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