Л. Бокова: Совет Федерации примет участие в контроле за реализацией Десятилетия детства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировала утверждение Правительством Российской Федерации системы показателей достижений в рамках Десятилетия детства.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области прокомментировала Распоряжение Правительства Российской Федерации «О статистических показателях, оценивающих ход реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства».

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Распоряжением Правительства РФ предусматривается сбор информации по 78 показателям, соответствующим основным направлениям плана мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Утверждена система показателей, которая включает учёт данных, основанных на формах федерального статистического наблюдения и ведомственных мониторингах. Это позволит упростить процедуру сбора и обработки соответствующих данных, а также обеспечить их объективность и достоверность.

Рабочая группа по вопросам совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, которую возглавляет Людмила Бокова, включена в состав исполнителей, ответственных за подготовку статистических показателей. По ним оценивается ход реализации мероприятий раздела «Безопасное информационное пространство для детей» в рамках Десятилетия детства.

Людмила Бокова отметила, что ранее вопросы информационной безопасности детей курировала Временная комиссии СФ по развитию информационного общества, которая в качестве исполнителя участвовала в реализации Плана реализации Концепции информационной безопасности детей.

Теперь рабочая группа, созданная летом этого года при Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, продолжит данную работу, сказала сенатор. «Необходимо отметить, что впервые Правительство Российской Федерации предоставило полномочия по координации выполнения такого важного стратегического документа представителям законодательной власти».

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