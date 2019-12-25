М. Козлов: Юнармия Костромской области готовится к празднованию Года памяти и славы

Source: Russia – Council of the Federation

С каждым годом ряды юнармейцев Костромской области пополняются, отмечает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Михаил Козлов КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области в рамках рабочей поездки в регион принял участие в региональном юнармейском сборе «Навстречу Году памяти и славы!».

Организаторами сбора выступили региональные отделения «Юнармии» Костромской области имени генерал-майора Н.Т. Волкова и ДОСААФ России Костромской области.

Региональный юнармейский сбор «Навстречу Году памяти и славы!»

На мероприятие собрались более трехсот ребят из Буя, Волгореченска, Галича, Мантурово, Неи, Костромы, Костромского и Кологривского районов.

Юные участники всероссийского движения ведут большую краеведческую работу, участвуют в добровольческой деятельности, занимаются благоустройством памятных мест и захоронений, шефствуют над младшими, помогают пожилым

Михаил Козлов вручил грамоты руководителям юнармейского движения в Волгореченске, Галиче, Мантурово и Шарье.

«Именно от вас, начальников штабов, зависит общий настрой ребят, их стимул, доводы. Именно вы их объединяете, находя нужные слова, ведете вперед, учите взаимовыручке, ответственности, добру», — подчеркнул сенатор.

Региональный юнармейский сбор «Навстречу Году памяти и славы!»

Наиболее отличившиеся по итогам уходящего года юнармейцы были награждены грамотами регионального Штаба, Костромской региональной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов» и регионального отделения ДОСААФ России Костромской области, а восемь воспитанников военно-патриотического клуба «СТЯГ» города Галич были отмечены знаками ДОСААФ России «Отличный стрелок».

Региональный юнармейский сбор «Навстречу Году памяти и славы!»

Юнармейцы в докладах рассказали о своих достижениях и успехах в 2019 году и отрапортовали о готовности к Году памяти и славы. Юные участники всероссийского движения ведут большую краеведческую работу, участвуют в добровольческой деятельности, занимаются благоустройством памятных мест и захоронений, шефствуют над младшими, помогают пожилым.

Торжественным завершением сбора стала церемония вступления в ряды Юнармии 109 юных костромичей. Теперь в рядах юнармейского братства Костромской области состоят 1555 человек.

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