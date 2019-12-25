Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Восточный#Космодромы25.12.2019 14:06

На Восточный доставили три ракеты

На станцию Ледяная у космодрома Восточный 25 декабря 2019 года прибыл специальный железнодорожный состав с блоками трех ракет-носителей «Союз-2.1б», а также два головных обтекателя. Специалисты филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Восточный» (входят в Госкорпорацию «Роскосмос») встретили состав, после чего он был транспортирован на склад-блоков Унифицированного технического комплекса.

На складе блоков технического комплекса были подготовлены рабочие места для приёма изделий. Расчет для проведения работ с составными частями прошел дополнительную подготовку, получены допуски к самостоятельной работе. Кроме того, для транспортировки блоков специалистами проведена проверка железнодорожных путей с использованием дефектоскопных и путеизмерительных средств и техническое обслуживание тепловозов.

Составные части еще двух ракет-носителей: «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также головной обтекатель прибыли на космодром в августе 2019 года и находятся в режиме хранения в монтажно-испытательном корпусе.

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