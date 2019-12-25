Невский международный экологический конгресс пройдет в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в мае 2020 года

Source: Russia – Council of the Federation
Совещание по подготовке заседания Оргкомитета Конгресса провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию А. Майоров.
В Совете Федерации прошло совещание по подготовке заседания Организационного комитета Невского международного экологического конгресса.
Провел мероприятие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия
Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Совещание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Приветствуя участников совещания по подготовке заседания Организационного комитета Невского международного экологического конгресса, глава Комитета СФ сообщил, что принято решение о проведении мероприятия в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце — штаб-квартире МПА СНГ 28–29 мая 2020 года.
Алексей Майоров проинформировал, что в качестве темы заседания будущего мероприятия Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает тему «Мировой опыт сохранения и преумножения природных ресурсов».
В качестве темы конгресса Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает тему «Мировой опыт сохранения и преумножения природных ресурсов»
Участники заседания обсудили состав Организационного комитета, тематику и количество проводимых в рамках Конгресса «круглых столов», предложения для руководства Совета Федерации и руководства Министерства природных ресурсов и экологии РФ по ряду вопросов подготовки мероприятия.
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В ходе совещания была организована видеосвязь между Советом Федерации и Межпарламентской Ассамблеей стран – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) с заместителем руководителя Секретариата Совета МПА СНГ Сергеем Курдиным и секретарем Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Наталией Амбурцевой.
В совещании приняли участие члены Совета Федерации, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Елена Панова представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, экологических и научных организаций, эксперты.