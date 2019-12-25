Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации на тему «Оптимизация регуляторной нагрузки на банковский сектор».

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В мероприятии участвовали заместитель Министра финансов Алексей Моисеев, первый заместитель Председателя Банка России Дмитрий Тулин, заместитель председателя Межрегионального банковского совета при СФ, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представители Федеральной антимонопольной службы, ГК «Агентство по страхованию вкладов», общественных организаций и экспертного сообщества.

Николай Журавлев подчеркнул, что обсуждаемая тема находится на острие запросов банковского сообщества. «Проблемы, связанные с чрезмерной отчетностью, бесконечным массивом устаревших и дублирующих требований, накапливались годами», — сказал парламентарий.

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Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации

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Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации

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Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации

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Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации

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Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации

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Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации

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Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации

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Заседание Межрегионального банковского совета при Совете Федерации

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«Совершенно очевидно, что нужны прозрачные и понятные всем правила контроля и регулирования. Президент РФ в отношении Правительства поставил задачу за два года обновить нормативную базу, сдав в архив всё лишнее. Считаю, что данная постановка задачи актуальна и для банковского сектора».

Сенатор отметил, что процесс реформы контрольно-надзорной деятельности запущен. Внесены в Государственную Думу два основных законопроекта по контрольно-надзорной деятельности.

Нужны прозрачные и понятные всем правила контроля и регулирования

Он обратил внимание, что из‑под регулирования законов выведен Банк России. «Сделано это специально и совершенно осознано. Во‑первых, сама банковская система России достаточно молода и не успела обрасти устаревшими, потерявшими актуальность, нормативами. Во‑вторых, этому способствовал статус Банка России, выполняющего одновременно функции регулятора и контролёра. В‑третьих, это связано с плотным взаимодействием национальной банковской системы и международной финансовой системы, необходимостью выполнения требований Базеля и ФАТФ».

При этом, указал Николай Журавлев, нужно учитывать, что кредитные организации являются юридическими лицами и на них распространяется регулирование из других областей. Важно, чтобы новации, в том числе, учитывали особенности и интересы кредитных организаций.

«Надо сказать, что Банк России не стал дожидаться решений Правительства и в августе 2019 года предложил профессиональному сообществу проанализировать действующую нормативную правовую базу по регулированию финансового рынка, чтобы выявить утратившие актуальность или избыточные нормы. По нашей информации, в настоящее время на рассмотрение поступило уже 326 инициатив», — сказал парламентарий.

По его словам, серьёзным шагом было разделение банков на базовые и универсальные. И, соответственно, установление для каждой группы пропорционального уровня требований. «Это отчасти должно было снизить регуляторную нагрузку».

Николай Журавлев также затронул тему регуляторных перегибов.

Этому вопросу было посвящено и выступление Дмитрия Тулина. «Мировой опыт подсказывает радикальные способы уменьшения регуляторной нагрузки. Это уменьшение объема отчетности и снижение расходов по формальному выполнению всех нормативных требований со стороны регулятора. В этом случае правовые нормы – от законов до подзаконных актов — построены не на принципе формулирования строгих правил, а на общей формулировке подходов и принципов. При таком подходе действует один принцип — регулятор всегда прав».

Дмитрий Тулин подчеркнул, что важно учитывать интересы широких слоев населения, которые являются потребителями банковских продуктов. «Нужен баланс интересов. Совместная работа позволит находить оптимальные решения, но жизнь будет предъявлять новые вызовы. Меняются технологии, условия конкуренции на рынке, финансовые продукты, каналы их реализации. Это все ставит перед регуляторами и перед рынком новые задачи».

По словам Алексея Моисеева, «регуляторная гильотина» — шанс расчистить завалы старого регулирования и возможность двигаться вперед. «Я считаю, что Центральный банк должен был быть включен в нее. К сожалению, такое решение не было принято. Валютный контроль тоже следовало бы подвести под гильотину. Масштабная либерализация валютного контроля является одной из заявленных целей в нацпроекте о международной кооперации», — подчеркнул он.

Анатолий Аксаков затронул тему необходимости сокращения отчетности банков, ее оптимизации. «С 90-х годов вал отчетности только увеличивается. Кредитные организации ежегодно предоставляют более 1900 различных отчетов, справок в Банк России. Помимо обязательных форм существуют письма, запросы, на которые, по подсчетам кредитных организаций, приходится отвечать 1 раз в 3 дня».

При этом увеличивающаяся отчетность становится менее информативной, менее качественной, отметил парламентарий. По его словам, такую ситуацию нельзя назвать нормальной. Он обратил внимание на большие расходы, которые несут кредитные организации в связи с представлением отчетности.

«Все, что устарело, все что неактуально, необходимо отменить», — считает депутат. По его мнению, сокращение отчетности возможно в том числе за счет информации, которую Банк России может получать из публичных источников.

Поможет решить проблему гармонизация отчетности, объединение некоторых форм, а также реализация дата-центричного подхода организации отчетности по единой модели, удобной как для кредитных организаций, так и для Банка России.

Кроме того, сказал депутат, все изменения в порядке предоставления отчетности должны происходить не менее чем через полгода после их принятия, чтобы банки могли подготовиться.

Еще одна проблема, отметил депутат, слишком большое число регуляторов, которые работают с кредитными организациями по направлению защиты прав потребителей.

«Нужно сократить число регуляторов. Особенно, учитывая, что появился финансовый омбудсмен, и в ближайшее время он начнет работать с банковским сообществом. Это позволит, в том числе, снизить лишнюю отчетность».

Анатолий Аксаков предложил сформировать вместе с Банком России, Министерством финансов «дорожную карту», чтобы банки четко понимали, куда мы движемся, и какие решения будут приниматься.

Депутат затронул тему проверок кредитных организаций Банком России, которые сейчас проходят 1 раз в два года. Он рассказал, что банкиры предлагают увеличить интервал между проверками. «В ближайшее время этот вопрос может быть решен».

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