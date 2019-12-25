Павел Колобков подвел итоги года в эфире совместного проекта «СЭ» и IZ.RU

Source: Russia Ministry of Sport

За несколько дней до окончания 2019 года Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков приехал в студию IZ.RU, где около часа в прямом эфире отвечал на вопросы ведущих Марии Марковой и Александра Кузмака, а также читателей газеты «Спорт-Экспресс» и российских спортсменов. Разговор подвел итог минувшим 12 месяцам, которые были наполнены победами и тревогами за наше общее будущее.

– Под Новый год — время подводить итоги. Каким для вас был уходящий год?

– Год получился насыщенным, но в то же время сложным. Хорошо выступали наши сборные. К сожалению, конец года омрачили трудности со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). Но вообще, мы активно реализовывали наши проекты, в частности, федеральный проект «Спорт — норма жизни», реорганизовали работу министерства. Год пролетел очень быстро, было много хорошего. Недавно состоялось вручение Национальной спортивной премии, и «Спорт-Экспресс» назван лучшим медиа года. Все по делу, это газета, с которой я каждое утро начинаю свою работу.

– Спасибо за такое внимание. Но сейчас мы вынуждены начать с менее приятной темы. Вы упомянули проблемы с ВАДА. Наша страна будет подавать апелляцию. Министерство спорта будет участвовать в судебном процессе?

– В прошлый четверг состоялось заседание Наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), на котором поставлен вопрос о несогласии с выводами ВАДА. То есть процесс судебного оспаривания решения о санкциях уже запущен и обещает быть сложным. Два года назад мы уже проходили похожее по поводу Игр в Сочи, когда 28 наших спортсменов были оправданы и им были возвращены медали. Нынешнее дело будет не менее длительным. Но у каждой даже самой длинной истории рано или поздно наступает конец. Надеюсь, что и эта ситуация разрешится.

– То есть вы оптимист?

– Я объективно смотрю на вещи. К тому же, я многое знаю, нахожусь в переговорах с коллегами из ВАДА и Международного олимпийского комитета (МОК). У меня много информации, потому я понимаю, что процесс будет длительным, и велика степень его политизированности. Но надеюсь, вопрос будет решен в рамках правового поля.

– Президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции ВАДА не соответствуют здравому смыслу и нормам права. Вы можете дать правовую оценку этим решениям?

– Очень сложно сейчас давать однозначную оценку. Это можно будет сделать только после рассмотрения дела в Спортивном арбитражном суде (CAS). Пока нам не вполне понятно, как в ВАДА происходила оценка той информации, которую мы им предоставили. ВАДА назначило независимую группу, а та пригласила независимых экспертов. Вся эта работа была оплачена ВАДА и происходила внутри этой организации. Мы со своей стороны предоставили всю необходимую информацию, параллельно наши эксперты работали с точно такой же базой. Мы предлагали сделать совместное исследование, потому что работа с нашей стороны проходит в рамках уголовного процесса. Как происходило это у них, нам сложно понять. Сейчас наши позиции разные. И принятые санкции не легитимные.

– ВАДА постепенно превратилось в организацию, которая единолично принимает решения об участии целой страны в Олимпийских играх. Реально ли как-то оспорить статус ВАДА как всемирного надсмотрщика?

– Последние годы мир спорта в целом меняется, и не только в сфере антидопинга. Действительно, ВАДА стало не вспомогательной, а самостоятельной системой, которая может повлиять на многие стороны спортивной жизни. И даже форумы ВАДА собирают несколько тысяч человек и бывают шире и больше, чем другие. То есть ВАДА стало полноценной самостоятельной структурой.

– Это хорошо или плохо?

– Я считаю, что главными в спорте должны быть спортивные организации. Именно они должны вырабатывать общий вектор развития. Я лично знаю почти всех президентов международных федераций. Но крайне редко мы знаем людей, которые принимают решения в ВАДА. И даже когда знаем, непонятно, какое отношение они имеют к спорту.

Международные федерации хотят проводить свои турниры у нас в стране

– Многие международные федерации, уже заявили, что, возможно, рекомендации ВАДА не будут для них обязательными, и соревнования в России все равно состоятся.

– Для начала уточню: все рекомендации могут вступить в силу только после рассмотрения в суде. Но, если рассуждать гипотетически, любые санкции могут вступить в силу, если соревнования можно спокойно отменить. И санкции не распространяются на чемпионаты Европы. Они касаются только major sports events – таких, как Олимпиады и чемпионаты мира. По всем таким соревнованиям Российская Федерация участвовала в конкурсных процедурах, было подписано соглашение, начато строительство спортивных объектов, оплачены взносы, где-то уже продаются билеты, где-то деньги в проведение наряду с нашими регионами уже начали вкладывать и международные федерации.

Организация турниров уже находится в той стадии, когда отменить соревнования невозможно, не нанеся при этом значительного ущерба – как российской стороне, международным федерациям, так и имиджу спорта в целом. Это для многих федераций неприемлемо. К тому же Россия всегда являлась важной страной для проведения крупных стартов. Ведь мы проводим соревнования на самом высоком уровне, и все международные федерации хотят проводить свои турниры у нас. Они знают, как мы принимаем спортсменов, проводим трансляции и как внимательно относимся к обязательствам, которые берем на себя.

– Вы отметили важный момент по поводу трансформации спортивного права. В России принят закон об уголовной ответственности за распространение допинга. Как он работает? Есть ли случаи заведения уголовных дел по этому поводу?

– Было много случаев, которые нуждались в проверке. До суда дошло одно дело. Наверное, сложно процессуально доказать виновность. Тут очень важно, как РУСАДА будет собирать первичную информацию. Именно РУСАДА – это орган, который обеспечивает проверку спортсменов на допинг. И внутри самой РУСАДА есть департамент расследований, где должны готовить доказательную базу. Потом материалы передаются в МВД, потом уже начинаются розыскные мероприятия и либо возбуждается уголовное дело, либо нет. Здесь очень важно, насколько эффективно будет работать антидопинговая организация.

– Вопрос от чемпионки мира по прыжкам с шестом Анжелике Сидоровой. Зимний сезон совсем скоро, и нам все сильнее кажется, что его придется пропустить. Хотелось бы спросить у вас: есть ли стратегия выхода из кризиса? Что уже сделано и что планируется сделать в ближайшее время? Есть ли контакт с Международной федерацией легкой атлетики? Какова ее позиция? Каковы наши перспективы? Хотелось бы услышать что-то конкретное.

– Действительно, в легкой атлетике ситуация тяжелая. С 2016 года была проделана огромная работа по исполнению различных пунктов дорожной карты по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в том числе финансовых. И все они были выполнены. Но к сожалению, появилась информация о нарушениях одного спортсмена, о подделке справки (Данила Лысенко. – Прим. «СЭ»), которая оказалась правдой. Это говорит о том, что не все рабочие процессы в федерации были налажены.

После перепроверки проб, которые хранились в разных лабораториях, были дисквалифицированы около 150 спортсменов. Многие были лишены медалей. Конечно, нужно сделать выводы и не только руководству федерации, спортивным организациям, тренерскому штабу, но и самим спортсменам. Я уверен в наших чемпионках – и в Маше Ласицкене, и в Анжелике Сидоровой. Понимаю, что они очень волнуются.

После того, как было принято решение об отстранении предыдущего руководства ВФЛА, Минспорт тут же заявил, о необходимости провести новые выборы, что должно прийти новое руководство. Мы запросили поддержки Международной федерации, потому что считаем, что единственный способ нам выйти из этого положения – делать выборы и определять новое руководство совместно. Надо не допустить к руководству тех специалистов и тренеров, о которых есть хоть какая-то информация о возможных нарушениях. В ближайшее время я встречусь со спортсменами. Понимаю, насколько им сейчас сложно. До Олимпиады осталось немного, и многие волнуются, как они будут допускаться, а Международная федерация пока критерии не представила. Я направил туда уже второе письмо. Попросил Международный олимпийский комитет оказать содействие в решении этих вопросов. Сейчас мяч на их стороне. Ждем внятных критериев допуска. Думаю, что не только наша страна заинтересована в том, чтобы и в Олимпиаде, и в отборе к ней участвовали лучшие спортсмены. Мы сделаем все, чтобы подготовка спортсменов проходила в штатном режиме.

– Есть шанс на то, что наши легкоатлеты в ближайшее время получат возможность выступать с нейтральным статусом? И что от любителей больше не будут требовать на международных турнирах справки, что они никак не связаны с ВФЛА?

– Думаю, что вопрос по допуску атлетов к зимнему сезону и к Олимпиаде решится. Международная федерация заинтересована в том, чтобы в ее турнирах принимали участие лучшие спортсмены. Последний Чемпионат мира показал, что наши легкоатлеты являются лидерами, и без них и Олимпийские игры, и чемпионаты мира – совершенно другие соревнования. В критериях по допуску для любителей, юниоров, ветеранов будут послабления. Но сейчас мы ждем решения Международной федерации. Какой-то дополнительной информации они нам пока не предоставили.

– Правильно ли когда такие спортсменки, как Анжелика Сидорова или Мария Ласицкене должны адресовать вопросы вам, Министру спорта, а не своей федерации?

– Вообще, этим должна заниматься федерация, и так было всегда. Она работает со своими спортсменами, международной федерацией, юристами.

– Но спортсмен кричат «помогите» именно вам, Павлу Колобкову!

– Мы в Минспорта готовы решать и эти задачи. Мы понимаем свой функционал и свой уровень ответственности. Мы помогаем спортсменам при взаимодействии с федерацией. Но, к сожалению, в течение последних лет сложилась такая непростая ситуация. Кстати, чтобы не происходило во ВФЛА, это воспринимается с неким предубеждением. Например, в той же ситуации с Лысенко Международная федерация поддерживала нашу федерацию. Но уже через месяц принимается обратное решение. Поэтому хотелось бы, чтобы Международная федерация более плотно контактировала с нами, была более открытой, тогда мы справимся с этими проблемами.

Система нашего спорта работает

– Вопрос от читательницы. Впереди долгие новогодние праздники. Как вы рекомендуете их проводить? Есть ли специальные рекомендации по питанию и по занятию какими-либо видами спорта?

– Сразу после Нового года мы проводим «Декаду здоровья». У нас есть план проведения разных спортивных мероприятий. Например, 1 января наши коллеги организуют забег в Лужниках. Если в первый раз пришло 20 человек, то сейчас уже под 100. Сложно представить новогодний стол без оливье. Но тут надо быть аккуратнее, чтобы потом не было мучительно больно. Нужно регулярно заниматься спортом. Есть 10 дней, более-менее свободных. Хорошо, если человек выйдет после праздников спортивным и подготовленным.

– Вопрос от олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова. У нас в стране очень много дискуссий об уроках физкультуры в школьной программе. На ваш взгляд, какая недельная нагрузка и в каком возрасте оптимальна? И на какие виды спорта должен быть сделан упор?

– Лет десять назад было принято решение, чтобы в школах было не два урока физической культуры в неделю, а три. Но, конечно, основная работа должна вестись в рамках спортивной секции. Я сторонник того, чтобы заниматься спортом каждый день и не менее трех часов в неделю. В школе должны быть гимнастика, если есть бассейн, то обязательно, плавание. Легкая атлетика и игровые виды спорта: волейбол, баскетбол, футбол. Понятно, что дети хотят активных игр. Вместе с игровыми видами появляется и школьный патриотизм, когда в учебном заведении есть своя команда. Сейчас в школу приходят самбо и художественная гимнастика. Больше 20 видов спорта рекомендованы для уроков физической культуры.

– Вопрос от читателя. У многих спортсменов нет времени учиться. Как убедить спортсменов не пренебрегать учебой?

– Если спортсмен хочет учиться, он всегда найдет возможность. У нас есть 14 спортивных вузов, ежегодно из них выпускаются до 6 тысяч специалистов. Есть и заочные, и вечерние формы. После окончания карьеры можно учиться в Международном олимпийском университете, было бы желание. Те ребята, с кем я прожил большую жизнь в спорте, – очень образованные, понимают, что на спорте жизнь не заканчивается, что спорт – это только старт будущей карьеры.

– Люди выбирают спортивную карьеру как возможность заработать хорошие деньги. Можете ли вы найти для молодежи другую мотивацию?

– Значение денег преувеличенно. Да, по итогам чемпионатов мира спортсмены получают неплохие премиальные. Но все, кто идет в спорт, в первую очередь думают, как реализовать себя, как выиграть турнир, чемпионат мира, золото Олимпиады. Никогда ты не будешь умирать на тренировках за деньги. Деньги – просто хорошее приложение к спортивной награде. Те спортсмены, кто постоянно думают о деньгах, никогда не добиваются больших успехов.

– В последнее время часто звучат призывы прекратить госфинансирование большого спорта. Дескать, пусть федерации сами ищут спонсоров, тогда мы поймем какие виды спорта в нашей стране успешны, а какие нет. А государство пускай занимается спортом массовым. Как вы к этому относитесь?

– Эти разговоры ведутся с 1990-х годов, 25 лет уже. Всегда мы хотим что-то реформировать, что-то менять. На самом деле мы в свое время выбрали для себя прямой путь. Была проделана огромная работа. В последней редакции Федерального закона о спорте четко разделяются зоны ответственности, зоны полномочий. Там определена вся стратегия. У нас есть отрасль. Есть отраслевые организации, которые занимаются спортивной подготовкой. У нас есть вся нормативная база, связанная с организацией процесса. У нас есть система подготовки кадров и тренеров по видам спорта. У нас есть федерации, которые четко знают, чем они занимаются. Работа с ними выстроена.

У нас во всех климатических зонах есть базы для сборных, на которых тренируются спортсмены. Есть программы по строительству спортивных объектов для региональных сборных команд.

У нас выстроена нормативная база по организации и проведению соревнований. Всегда в организации любых турниров по любому виду спорта принимает участие Минспорт, который координирует эту работу, всегда в ней задействованы правоохранительные органы, министерство здравоохранения и много других разных организаций, а федерации обеспечивают спортивную составляющую. У нас каждый знает, чем занимается.

Если говорить про результаты спортсменов, то в основной возрастной группе по летним видам спорта по итогам года наши спортсмены заняли третье место в общем зачете, это очень хороший результат – у нас больше 60 медалей, 25 золотых. В зимних видах спорта мы идем пятыми, несмотря на то, что чемпионаты еще не закончились. Если говорить про юниоров, неолимпийские виды спорта, про кадетов, то мы там вообще лидеры, так что мне кажется, спорт у нас хорошо развивается. Вместе с федерациями мы выстроили хорошую систему.

Помогать людям мне нравится – это доверие

– Вопрос от капитана сборной России по регби Василия Артемьева. Существует ли у Минспорта возможность посодействовать строительству крытых всепогодных стадионов, подходящих для игры в регби?

– Регби – это очень интересный вид спорта. Регби-7 вошел в олимпийскую программу, очень надеюсь, что наши девочки смогут отобраться на Игры, у нас очень сильная команда. За последние несколько лет совершен прорыв в этом виде спорта. Недавно даже состоялся матч с ирландской регбийной командой на «ВТБ-Арене». По количеству зрителей и проданным билетам это уже сравнимо с футболом. В этом виде спорта у нас есть огромный потенциал. Есть программа, направленная на строительство футбольных манежей. Там немножко отличается трава, но можно проводить матчи и тренировки по регби. Регби мы будем помогать, спорт олимпийский, количество школ по регби в разных регионах становится все больше. Этот вид спорта заслуживает более пристального внимания.

– Вас постоянно просят помочь с одним или с другим. Вы сейчас как Дед Мороз выступаете, так как Новый год скоро. Но это вообще нормально?

– Помогать мне очень нравится. Для меня это аванс, это значит, что спортсмены мне доверяют. Это приятно. Но нужно понимать, что спортивное сообщество довольно тесное, мы все друг друга знаем. И решать проблемы нужно совместно. Один министр или глава федерации ничего не решит.

– Вопрос от читателя. Моя дочь занимается фигурным катанием. Это удовольствие не из дешевых: коньки, костюмы, подкатки. Можно ли принять закон о частичном возмещении затраченных на занятия денег?

– Судя по всему, дочка ходит в ДЮСШ. Почему возникает вопрос с подкатками? Значит, не хватает того времени, которое предоставляется в рамках детской школы. Поэтому наша задача к 2024 году, чтобы все федеральные стандарты, которые необходимы для разработки программ подготовки спортсменов по личным видам спорта, были профинансированы. Фигурное катание – вид спорта дорогой, у меня сын им занимался. Для тех, кто готовится профессионально, мы должны обеспечить финансирование в полном объеме. Для фитнес-клубов и частных секций мы готовим пакет экономических предложений, который будет стимулировать как спортсменов и их родителей, так и работодателей, индивидуальных предпринимателей вкладывать деньги в спорт.

– В хоккее подкатки – это коррупционный момент. Речь о дополнительных деньгах тренерам и других схемах при постановке детей в состав. Министерство спорта может как-то решить эту проблему? Только ли дело в зарплатах тренеров или в чем-то еще?

– Зарплаты у тренеров достаточно приличные. Но проблема, о которой вы говорите, действительно есть. Мне знакомый недавно рассказал, что тренер попросил взятку, чтобы его сына ставили в основную команду. Я ему говорю: сообщи о факте коррупции. Потому что если каждый не будет чувствовать свою личную ответственность, то мы этот вопрос не решим. Каждый из нас должен понимать: если кто-то вымогает деньги – обратитесь к руководству школы или к региональному министру спорта. Для решения этой проблемы надо подключать правоохранителей, но главное – не бояться и говорить об этом.

Надо просто готовиться и играть лучше

– Вопросы из нашего WhatsApp. Вы за систему «осень-весна» или «весна-осень» в нашем футболе?

– Один раз уже было принято решение: «осень-весна». Теперь опять поднимаем вопрос. Это вечная тема. И при одной, и при другой системе у нас были результаты. Просто готовиться и играть надо лучше. От перестановки слагаемых сумма не меняется. Нужно понимать, что график у футболистов сейчас настолько плотный, что они вынуждены завершать в начале декабря, а начинать в феврале. Это вообще проблема многих видов спорта. Соревнований стало так много, что спортсменам готовиться некогда.

– Когда на всех стадионах будет ВАР?

– К этим изменениям нужно подходить аккуратно. Я не большой специалист в футболе, но мне кажется, что кое-что в нем должно быть отдано на откуп субъективизму. Тем более что ВАР не всегда дает однозначно правильный ответ в спорном эпизоде. В свое время систему повторов ввели в фехтовании. Это сильно удлиняет поединки, но не всегда даже замедленная съемка показывает правильность трактовки той или иной фазы. Это меняет саму систему соревнований, судейства, зрелищности.

– Читатели пишут: заберите деньги у профессиональных футбольных и хоккейных клубов – и будет вам финансирование. Как относитесь к тому, чтобы все клубы в России стали частными?

– Вопрос сложный. За счет государственных средств сейчас финансируются в основном транспортные расходы, логистика, но не зарплаты. На это есть законодательное ограничение. Зарплаты формируются в основном посредством внебюджетных средств. При этом, не имея профессионального клуба, который находится на самом верху спортивной линейки, вся остальная часть – региональные детские центры – теряют смысл. Должна быть вертикаль. Чтобы ребенок, приходя в ДЮСШ, имел пример своего старшего товарища, который прошел весь путь – с той же спортивной школы и до сборной региона, а, может, и страны.

Поэтому профессиональный футбол, конечно, должен быть. Он и создает предпосылки для развития всего. Другой вопрос, что иногда бывают нездоровые проявления. Вот с ними надо бороться.

– Еще вопрос от читателей. Как относитесь к тому, что Алина Загитова приостановила спортивную карьеру?

– Загитова – выдающаяся спортсменка. В своей спортивной карьере она выиграла вообще все: Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Ее имя останется в истории. Уверен, что совсем с фигурным катанием она не расстанется – будет выступать в шоу, участвовать различных мероприятиях. Конечно, мне хотелось бы видеть ее на больших соревнованиях, но в спорте всегда наступает такой момент, что спортсмен уходит. Если Алина приняла такое решение, мы должны уважать его. И поддерживать Алину.

– Ваше новогоднее пожелание всем любителям спорта?

– Хочу пожелать, чтобы в следующем году мы в основном говорили о спорте. Чтобы наши спортсмены приняли участие во всех крупнейших соревнованиях и завоевали там медали. Хочется, чтобы, наконец, выпал снег, и мы могли декаду здоровья и спорта провести на лыжах. И всем – хорошего спортивного настроения и не забывайте заниматься спортом.

Фото: Фёдор Успенский / «СЭ»

Газета «Спорт-Экспресс» от 25 декабря 2019 года (№ 8109)

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