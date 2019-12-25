Размещен перечень респондентов федерального статистического наблюдения по статистике внешнего сектора (25.12.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Размещен перечень респондентов федерального статистического наблюдения по статистике внешнего сектора

На сайте Банка России опубликован перечень организаций, обязанных ежеквартально предоставлять статистическую отчетность по формам федерального статистического наблюдения в 2020 году, информация размещена в разделе «Статистика» подраздела «Информация для отчитывающихся организаций по предоставлению первичных статистических данных по статистике внешнего сектора».

Перечень публикуется в соответствии с Указанием Банка России от 25 ноября 2019 года № 5328-У.

25 декабря 2019 года

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