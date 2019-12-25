Товарищеский матч Ночной хоккейной лиги

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства традиционно играет под номером 11. Вместе с Президентом в команде – глава Минобороны Сергей Шойгу Шойгу Сергей КужугетовичМинистр обороны и легенды отечественного хоккея, в частности Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Касатонов.

В составе противоборствующей команды – губернаторы Андрей Воробьёв Воробьёв Андрей Юрьевичгубернатор Московской области и Алексей Дюмин Дюмин Алексей Геннадьевичгубернатор Тульской области , бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман и другие.

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