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#Роскосмос#Главное25.12.2019 17:05

Умер Махмут Гареев

На 97-м году жизни 25 декабря 2019 года скончался президент Академии военных наук Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, генерал армии в отставке, доктор военных и исторических наук, член Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос» Махмут Ахметович Гареев.

Махмут Гареев прожил выдающуюся жизнь, которою он посвятил укреплению военного потенциала Родины и сохранению ее военно-исторического наследия. Вступив добровольцем в рабоче-крестьянскую Красную армию в 1939 году, с декабря 1942 года он участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал на Западном, 3-м Белорусском и Дальневосточном фронтах. Был дважды ранен, контужен.

Служил на различных командных и штабных должностях в Дальневосточном, Белорусском и Уральском военных округах. За годы службы прошел путь до заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Махмут Гареев активно занимался изучением военной истории, был автором порядка 250 научных работ и многих книг, активно принимал участие в общественной деятельности. До последнего времени Махмут Ахметович принимал активное участие в работе Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос».

Госкорпорация «Роскосмос» выражает искренние соболезнования родным и близким Махмута Ахметовича Гареева, его коллегам, соратникам и ученикам.

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