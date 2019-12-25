10 тысяч россиян в единый день приема лично рассказали прокурорам о том, кто и как нарушает их права

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации в органах прокуратуры Российской Федерации 12 декабря 2019 года проведен седьмой общероссийский день приема граждан.

Органы прокуратуры обеспечили максимальную доступность для граждан за счет работы интерактивных приемных.

Всего в рамках дня приема принято 9993 гражданина по всей стране. Это на 500 человек больше, чем в прошлом году. Получено 5058 письменных обращений и 381 в режиме связи.

Непосредственно центральный аппарат Генеральной прокуратуры Российской Федерации принял 306 посетителей, от которых поступило 239 письменных обращений и 53 в режиме связи. В 2018 году соответственно 296, 209 и 62.

Лидерами по числу принятых граждан стали прокуратуры Воронежской области – 427 (в 2018 году – 389), Пермского края – 402 (338), Чеченской Республики – 378 (349), г. Москвы – 369 (347), Архангельской области – 357 (237).

Интерактивная связь с прокурорами была наиболее востребована в органах прокуратуры Новосибирской области, города Москвы, Нижегородской области, Удмуртской Республики, Чеченской Республики, в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В основном граждане жаловались на нарушения трудового, жилищного, земельного, пенсионного, природоохранного законодательства, неисполнении судебных решений, нарушениях в ходе следствия и дознания, законности судебных постановлений по уголовным и гражданским делам.

Так, исполняющий обязанности заместителя прокурора Республики Башкортостан получил обращения жителей г. Ишимбай о невыплате зарплаты ЗАО «Ишимбайская фабрика трикотажных изделий». Ишимбайской межрайонной прокуратурой в суд оперативно направлены заявления о взыскании с предприятия более 2 млн рублей долгов по зарплате в интересах 146 работников. В адрес руководителя предприятия внесено представление.

На личный прием к прокурору г. Абакана Республики Хакасия обратилась местная жительница по вопросу необоснованного отказа в обеспечении ее льготным лекарственным препаратом «Лозартан». По результатам проведенной проверки прокурором города направлено исковое заявление в Абаканский городской суд о понуждении Министерства здравоохранения Республики Хакасия обеспечить женщину бесплатным лекарством.

Прокуратурой Советского района г. Ростова-на-Дону получено заявление о непринятии УМВД России по г. Ростову-на-Дону мер по сообщению о хищении средств с банковского счета. По результатам его рассмотрения незаконное процессуальное решение органа дознания отменено. В тот же день возбуждено уголовное дело.

В Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратился гражданин, сообщивший о загрязнении атмосферного воздуха на территории городского округа Новокуйбышевск. Проведенная проверка показала превышение допустимых норм выбросов загрязняющих веществ девяти источников промышленной площадки АО «Новокуйбышевск НПЗ». При этом у ответственных работников предприятия отсутствовали необходимые документы. В адрес руководителя акционерного общества внесено представление об устранении нарушений закона.

Прокуроры продолжают изучать доводы всех поступивших обращений. По каждому из них будет дана правовая оценка. В случае подтверждения фактов нарушения законодательства последуют незамедлительные меры реагирования.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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