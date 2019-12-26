Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ТУ-204#ПО Космос26.12.2019 13:48

Авиакомпания «Космос» ввела в эксплуатацию два ВС Ту-204

Авиакомпания «Космос» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») пополнила парк воздушных судов ещё двумя Ту-204. Воздушные суда с бортовыми номерами RA-64044 и RA-64045 прибыли весной 2019 года на аэродром Чкаловский, где была осуществлена приемка этих судов. Для обеспечения деятельности Госкорпорации «Роскосмос» самолеты были перебазированы во «Внуково-3».

Самолеты находятся в собственности (оперативном управлении) Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина и будут использоваться совместно с авиакомпанией «Космос». Воздушные суда, названные в честь Сергея Королева и Юрия Гагарина, позволят перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах, а для космонавтов оборудованы специализированные купе. На воздушных судах установлены спутниковые системы связи, позволяющие обеспечивать бесперебойную работу сети Интернет.

На первом этапе авиакомпания «Космос» будет эксплуатировать воздушные суда только для отраслевых задач. Впоследствии планируется включение их в сертификат эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных перевозок, что позволит выполнять чартерные рейсы для сторонних заказчиков. Эксплуатация самолетов данного типа — часть стратегии развития авиакомпании на ближайшие три года.

В августе 2019 года авиакомпания ввела в парк первый борт Ту-204-100 (бортовой номер RA-64017), который базируется на территории аэропорта «Внуково-3» (терминал «Космос») и используется как для отраслевых задач Роскосмоса, так для коммерческих чартерных перевозок.

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ПО «Космос» — ведомственная авиакомпания Госкорпорации «Роскосмос» с семидесятилетней историей безаварийной работы. ПО «Космос» имеет допуски и сертификаты на внутрироссийские и международные нерегулярные перевозки, а также эксплуатирует международный терминал «Космос», расположенный на территории аэропорта Внуково-3.

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