Source: Russia – Council of the Federation

В Саратовской области состоялось торжественное открытие обновлённого Дома культуры по итогам одной из встреч в Совете Федерации.

Проблемы села, его устойчивое развитие и социальная сфера – всегда в центре внимания не только профильного Комитета Совета Федерации, но и верхней палаты в целом, проинформировал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор напомнил, что, ставшие уже традиционными ежегодные встречи Председателя Совета Федерации с представителями социальной сферы села, направлены на решение актуальных вопросов повышения значимости деятельности сельской интеллигенции в социальном развитии сельских территорий.

Законодатель сообщил, что такие встречи состоялись 3 февраля 2017 г., 2 февраля 2018 г., 15 февраля 2019 г. «Встречаясь с сельскими учителями, врачами, работниками культуры и сельскими библиотекарями можно узнать реальное положение дел в социальной сфере села. Не передать словами ту энергетику, которая царит на таких встречах», — отметил Алексей Майоров.

Торжественное открытие обновлённого Дома культуры пос. Солянский Пугачёвского района Саратовской области

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Торжественное открытие обновлённого Дома культуры пос. Солянский Пугачёвского района Саратовской области

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Торжественное открытие обновлённого Дома культуры пос. Солянский Пугачёвского района Саратовской области

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Торжественное открытие обновлённого Дома культуры пос. Солянский Пугачёвского района Саратовской области

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По итогам одной из встреч 2 февраля 2018 г. после обращения директора Дома культуры пос. Солянский Пугачёвского района Саратовской области С.П. Сидорина было оказано содействие в решении вопроса о выделении необходимого финансирования для ремонта Дома культуры.

После выезда рабочей группы на место было принято решение об осуществлении ремонта здания в два этапа и окончании в декабре 2019 г. За счет средств привлеченного инвестора были проделаны все необходимые работы, в том числе заменены оконные блоки и противопожарные входные двери, напольное покрытие, потолочное перекрытие в актовом зале, полностью обновлена кровля здания, покрашены стены внутренних помещений, обновлено освещение и так далее.

Торжественное открытие обновлённого Дома культуры состоялось 13 декабря 2019 г., а 20 декабря состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 50-летнему юбилею Дома культуры, на которое прибыли гости со всех учреждений культуры Пугачёвского района, а также представители исполнительной и законодательной власти района и области.

«Исполнение решений, принятых по итогам встречи Председателя Совета Федерации с тружениками социальной сферы села, находится на постоянном контроле профильного Комитета СФ», — подчеркнул Алексей Майоров.

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