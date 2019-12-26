Банк России начинает обмен информацией о нерыночных активах через личные кабинеты (26.12.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Банк России в целях развития электронного документооборота с 9 января 2020 года начинает использовать личные кабинеты1 для обмена с кредитными организациями (филиалами кредитных организаций) электронными документами, связанными с формированием пулов обеспечения, состоящих из нерыночных активов.

С указанной даты в рамках стандартных инструментов рефинансирования2 кредитные организации смогут направлять в Банк России только через личные кабинеты следующие документы:

— ходатайства о включении нерыночных активов в пулы обеспечения;

— информацию об изменении данных по активам;

— информацию об изменениях реквизитов организаций, являющихся обязанными лицами или заемщиками по кредитным договорам;

— бухгалтерскую (финансовую) отчетность организаций, являющихся обязанными лицами по кредитным договорам;

— дополнительную информацию по нерыночным активам (в неструктурированном виде).

Подробно ознакомиться с информацией о порядке электронного документооборота через личные кабинеты в рамках обмена информацией о нерыночных активах, в том числе с форматами электронных сообщений (Альбом УФЭБС ЭДО Активы), можно на официальном сайте Банка России в разделе «Личный кабинет».

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1 В соответствии с Указанием Банка России от 03.11.2017 № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета».

2 Обмен документами, связанными с включением нерыночных активов в состав активов, принимаемых в обеспечение по кредитам Банка России, в рамках специализированных инструментов рефинансирования останется на бумажном носителе.

26 декабря 2019 года

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