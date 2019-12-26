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Сенатор принял участие в работе сессии Собрания депутатов МО «Вельский муниципальный район».

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов в рамках рабочей поездки в регион принял участие в работе сессии Собрания депутатов МО «Вельский муниципальный район».

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Ключевым вопросом повестки дня стало обсуждение бюджета Вельского района на следующий год. Доходы районного бюджета на следующий год запланированы в сумме 1 миллиард 793 миллиона рублей. Основа доходного потенциала (76,7 процентов) — два бюджетообразующих источника – налог на доходы физических лиц и единый налог на вмененный доход.

Расходные обязательства района на следующий год — 1 миллиард 810 миллионов рублей. Это почти на 200 миллионов больше, чем в 2019 году. Выдержана социальная составляющая бюджета — расходы на социальную сферу составили более 70 процентов.

«В целом бюджет непростой, но при этом он сохранил социальную направленность, и отражает курс на развитие Вельского района. В нем предусмотрено финансирование на продолжение строительства детского сада на 220 мест в Вельске, строительство газопровода в муниципальном образовании «Аргуновское». Кроме того, запланирована поддержка молодых семей, увеличение заработных плат бюджетников. Учтено укрепление материально-технической базы объектов социальной инфраструктуры: это наши дома культуры, школы, детские сады. Будем и дальше заниматься благоустройством дворовых и общественных территорий. Уверен, при совместной работе администрации Вельского района, районных и областных депутатов, регионального правительства, Совета Федерации все запланированные мероприятия у нас будут реализованы», — заявил сенатор.

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