В Астрахани на новогоднем празднике ребят посвятили в «Эколята»

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло по инициативе члена Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Г. Орденова.

По инициативе члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представителя в Совете Федерации от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области, члена программного комитета природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» Геннадия Орденова ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области в Астраханском кремле прошел новогодний праздник «Елка Эколят».

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Обращаясь к ребятам, сенатор поздравил всех с Новым годом и отметил, что Астраханская область первой в России стала проводить такие праздники. Он подчеркнул, что особенно приятно, что на эту Елку пришли победители, призеры и участники различных экологических конкурсов и мероприятий, которые получили здесь свои заслуженные награды. Елка Эколят» для всех ребят в этот раз стала особенной, отметил парламентарий. «Сегодня на Елке мы посвятим ребят в «Эколята» вместе с Дедом Морозом. И семья Эколят России станет еще больше».

Геннадий Орденов в Астраханской области

Геннадий Орденов пожелал «Эколятам» Астраханской области в Новом году здоровья, успехов и свершения всего задуманного.

«Надеюсь, что став Эколятами, вы станете еще больше беречь, любить и уважать природу. Теперь вы настоящие Эколята – друзья природы», — сказал законодатель.

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