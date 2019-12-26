В. Бекетов: Кубанская продукция должна найти своего потребителя

Source: Russia – Council of the Federation

В администрации Краснодарского края подвели итоги работы в 2019 году.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края в ходе рабочей поездки в Краснодар принял участие в совещании «Об итогах работы органов исполнительной власти Краснодарского края в 2019 году».

Совещание «Об итогах работы органов исполнительной власти Краснодарского края в 2019 году»

В совещании под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева КондратьевВениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края приняли участие депутаты Государственной Думы и Законодательного собрания края, вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств региона, главы муниципалитетов.

Совещание «Об итогах работы органов исполнительной власти Краснодарского края в 2019 году»

Основное внимание было уделено экономическим итогам развития края. Была отмечена роль Владимира Бекетова в решении вопроса брендирования кубанской продукции.

Становится известным бренд «Кубанские яблоки», что позволит активнее выходить на российский рынок садоводам края

«Становится известным бренд «Кубанские яблоки», что позволит активнее выходить на российский рынок садоводам края. Необходимо вести активную работу по расширению экономических связей с регионами. Кубанская продукция должна найти своего потребителя. Но мы должны гарантировать качество. Если присвоено звание «кубанский», значит – высокий уровень. Это выгодно и производителю, и потребителю», – отметил Владимир Бекетов.

Совещание «Об итогах работы органов исполнительной власти Краснодарского края в 2019 году»

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, важное место в социально-экономическом развитии регионов занимают национальные и региональные проекты.

Губернатор подчеркнул, что особенно успешной в прошедшем году были такие отрасли как сельское хозяйство (рост 106,1 проц.), промышленность (рост 104,2 проц), хорошими темпами развивается курортная отрасль. В каждой отрасли экономики есть резервы, которые необходимо использовать для наращивания производства.

«Важно, чтобы финансовые результаты мы трансформировали в видимый результат, ощутить который сможет каждый житель края», – сказал губернатор.

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