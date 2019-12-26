Д. Шатохин: В Республике Коми проводится обширная работа по поддержке семей

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетил Усть-Куломский район Республики Коми.

Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми в ходе работы в регионе провел встречу с приемными семьями и воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних в Усть-Куломском районе.

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Открывая встречу с приемными родителями, Дмитрий Шатохин рассказал о действующем законодательстве, регламентирующем основные направления поддержки приемных семей. Сенатор подчеркнул, что в настоящее время со стороны органов региональной власти оказывается повышенное внимание мерам социального обеспечения семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей.

«В Республике Коми проводится обширная работа профильными министерствами, исполнительной и законодательной властью по поддержке семей. Установлены ежемесячные выплаты, пособия, дополнительные выплаты стимулирующего характера в зависимости от статуса обеспеченности семьи. Укрепление института семьи — одна из первоочередных задач государства», — подчеркнул парламентарий.

Дмитрий Шатохин поздравил присутствующих с наступающими новогодними праздниками и вручил подарки детям.

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних сенатор, как член попечительского совета учреждения, встретился с воспитанниками и педагогами, а также посмотрел творческий концерт воспитанников учреждения.

«Реабилитационные центры несут важную миссию социального и нравственно-духовного воспитания детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Поддержка таких центров очень важна. В первую очередь, мы должны защитить детей от домашнего насилия, создать условия для адаптации несовершеннолетних», — подытожил встречу Дмитрий Шатохин.

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