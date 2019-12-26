Компании Группы Газпром стали победителями Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

26 декабря 2019, 13:00

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23 декабря в Москве вручили почетную экологическую награду — «Национальную экологическую премию имени В. И. Вернадского». ПАО «Газпром» отмечено за успешный старт в реализации национального проекта «Экология».

Открывая XVI торжественную церемонию награждения победителей конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского», президент Фонда имени В. И. Вернадского Владимир Грачев подчеркнул, что решение экологических проблем находится в плоскости взаимодействия государства, бизнеса и общества и, безусловно, национальный проект «Экология» является центральной точкой этого взаимодействия.

В этом году в оргкомитет конкурса поступило более 100 заявок из 56 регионов Российской Федерации. Конкурс проводился в девяти номинациях: «Наука для экологии», «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике», «Экология в сельском хозяйстве. Экопродукция», «Экологическое образование в интересах устойчивого развития», «Экология города», «Экология воды», «Окружающая среда в зеркале масс-медиа», «Социально-экологические инициативы», «Детско-юношеская национальная экологическая премия».

Дочерние компании ПАО «Газпром» стали победителями Национальной экологической премии имени В. И. Вернадского сразу в нескольких номинациях.

ООО «Газпром Трансгаз Югорск» победил в номинации «Экология города» с проектом «Чистый город», который направлен на выявление и устранение мест несанкционированных свалок. В этом году участниками проекта было собрано 85 тонн мусора, очищено 167 гектар.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» стало лучшим в номинации «Окружающая среда в зеркале масс-медиа» с проектом «Экологический марафон „Спасем Мир Сообща“».

В этом году лидером по количеству призеров стала номинация «Социально-экологические инициативы». В ней представлены сразу восемь победителей. Три из них — участники Фонда имени В. И. Вернадского, дочерние компании ПАО «Газпром». Оргкомитет конкурса отметил высокую экологическую значимость и эффективность проектов.

ООО «Газпром трансгаз Томск» представил проект «Взрослый человек на велосипеде». Компании удалось так значительно увеличить число велосипедистов среди жителей Томска, что теперь городские власти рассматривают вопросы обеспечения дополнительными велодорожками новых районов города. В 2019 году в проекте приняло участие 2500 человек из 26 филиалов компании.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» представили проект «День единых действий — Чистые берега», который направлен на реабилитацию природных объектов и комплексов. Этой весной участники очистили берега 15 водоемов, освободили от мусора 12 километров береговых линий, вывезли 68 кубических метров отходов.

ООО «Газпром трансгаз Москва» получили премию за проект «Лесовосстановление Тульской области». Компания обратила внимание на проблему изменения ресурсного и экологического потенциала лесов. В рамках проекта силами ООО «Газпром трансгаз Москва» было высажено 90 000 сеянцев дуба, липы, клена и сосны.

Национальная экологическая премия учреждена Неправительственным экологическим Фондом имени В. И. Вернадского в 2003 году, а с 2013 года стала носить имя В. И. Вернадского в честь 150-летнего юбилея ученого. Цель конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского» — выявление и популяризация реализованных проектов в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, энерго- и ресурсосбережения, развития новых технологий в промышленности и энергетике, внедрения наилучших доступных технологий, формирования экологической культуры и развития экологического образования в интересах устойчивого развития на основе идей академика В. И. Вернадского.

Справка

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского создан в 1995 году по инициативе ПАО «Газпром». На протяжении более 20 лет фонд следует своей главной цели — достижению устойчивого экологически ориентированного социально-экономического развития общества на основе научного наследия академика Владимира Ивановича Вернадского.

Участниками фонда являются более 30 организаций во главе с его учредителем ПАО «Газпром». Фонд обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН и ЮНЕСКО.

Фонд выступаетв роли посредника, выстраивая сотрудничество с органами государственной власти, ведущими промышленными предприятиями, образовательными, научно-исследовательскими учреждениями, некоммерческими и коммерческими структурами, в ходе реализации экологических проектов.

Фонд регулярно награждает российских ученых, государственных деятелей, представителей общественных организаций за особые заслуги и научные достижения в области экологии и охраны окружающей среды.

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