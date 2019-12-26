Назначен прокурор Воронежской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Александра Юрьевича Гулягина на должность прокурора Воронежской области на 5-летний срок.

Александр Юрьевич родился в 1978 году в городе Бикине Хабаровского края.

В 1999 г. окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. В органах прокуратуры служит с 1999 г., последовательно замещал должности следователя прокуратуры Железнодорожного района г. Хабаровска, старшего следователя, следователя по особо важным делам следственного отдела прокуратуры г. Хабаровска, заместителя прокурора Центрального района г. Хабаровска, первого заместителя прокурора Кировского района г. Хабаровска, прокурора Вяземского района Хабаровского края, прокурора Центрального района г. Хабаровска, заместителя, первого заместителя прокурора Владимирской области.

В последнее время Александр Гулягин занимал должность прокурора Калужской области.

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», именным оружием, медалью Ягужинского.

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