Назначен прокурор Республики Северная Осетия – Алания

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Александра Анатольевича Морозова на должность прокурора Республики Северная Осетия – Алания на 5-летний срок.

Александр Морозов родился в 1975 году в г. Алма-Ата Казахской ССР.

В 1998 году окончил Ульяновский государственный университет. В 1998 году начал службу в органах прокуратуры, в разное время работал помощником прокурора Засвияжского района г. Ульяновска, прокурором отдела, старшим помощником прокурора Ульяновской области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами власти и местного самоуправления, начальником отдела, начальником управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Ульяновской области, заместителем прокурора Ульяновской области.

В последнее время Александр Морозов занимал должность первого заместителя прокурора Пензенской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», медалью «290 лет прокуратуре России», медалью Руденко.

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