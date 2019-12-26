Назначен прокурор Ставропольского края

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Александра Александровича Лоренца на должность прокурора Ставропольского края на 5-летний срок.

Александр Лоренц родился в 1969 году в с. Айсаринский Ленинградского района Кокчетавской области Казахской ССР.

В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. В 1996 году начал службу в органах прокуратуры, в разное время работал помощником прокурора Азовского немецкого национального района Омской области, прокурором отдела прокуратуры Омской области, прокурором Таврического района Омской области, заместителем начальника отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Омской области, прокурором Омского района, прокурором Октябрьского административного округа г. Омска Омской области.

В последнее время Александр Лоренц занимал должность первого заместителя прокурора Омской области.

За примерное исполнение служебных обязанностей он неоднократно поощрялся. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации, медалью «290 лет прокуратуре России».

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