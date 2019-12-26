Назначен прокурор Томской области

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил государственного советника юстиции 3 класса Александра Николаевича Семенова на должность прокурора Томской области на 5-летний срок.

Александр Николаевич родился в 1960 году в селе Средний Икорец Лискинского района Воронежской области.

В 1986 году окончил Воронежский ордена Ленина государственный университет имени Ленинского комсомола. В органах прокуратуры служит с 1985 года, последовательно замещал должности стажера, следователя, старшего следователя Лискинской межрайонной прокуратуры, прокурора Каменского района, начальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области, заместителя прокурора Воронежской области.

В последнее время Александр Семенов занимал должность начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо- Кавказском федеральном округе (с дислокацией г. Пятигорске).

За примерное исполнение служебного долга неоднократно поощрялся, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», «За безупречную службу», знаком отличия «За верность закону» I степени, медалью Руденко, медалью «290 лет прокуратуре России».

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI