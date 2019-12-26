Опубликована новая редакция Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России (26.12.2019)

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Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Пресс-служба

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Опубликована новая редакция Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России

Банк России опубликовал новую редакцию Условий проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам (далее — Условия), и новую форму договора об участии в операциях по предоставлению и погашению кредитов Банка России, обеспеченных ценными бумагами или правами требования по кредитным договорам (далее — Договор).

Новая редакция Условий и форма Договора будут применяться с 1 января 2020 года.

Внесение изменений в ранее заключенные с кредитными организациями Договоры не требуется.

Новая редакция Условий предусматривает:

внесение изменений, необходимых для предоставления кредитным организациям возможности использовать лимиты внутридневного кредита и кредита овернайт для установления ликвидности для быстрых платежей в период автономного функционирования сервиса быстрых платежей платежной системы Банка России;

внесение изменений, связанных с переходом на электронный оборот при формировании пулов обеспечения, состоящих из нерыночных активов;

уточнение подходов к включению в пулы обеспечения отдельных траншей, предоставленных в рамках кредитных линий;

предоставление кредитным организациям возможности отзывать ходатайства о включении нерыночного актива в пул обеспечения;

уточнение формулировок отдельных критериев, которым должны соответствовать нерыночные активы, включаемые в пул обеспечения;

изменение алгоритма отбора ценных бумаг и нерыночных активов в залог по кредитам Банка России.

26 декабря 2019 года

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