Сегодня в «Эфире» о дорожной безопасности, применении электронной подписи, экстрадиции из Японии, проверках квест-комнат и борьбе с коррупцией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Субъект права» расскажем о том, какие нарушения законодательства влияют на состояние дорог и уровень их безопасности.

О результатах масштабной прокурорской проверки деятельности квест-комнат и их безопасности для детей сообщим в рубрике «0+».

В рамках рубрики «Логика закона» разбираемся в тонкостях применения электронной подписи и возможностях ее применения в работе прокуратуры.

В рубрике «Субъект права» транслируем цикл социальных видеороликов о борьбе с коррупцией, отражающих точки зрения школьников, прокуроров и журналистов на её причины, последствия и способы решения.

О состоявшейся впервые за 10 лет экстрадиции россиянина из Японии расскажем в рубрике «Мир и порядок».

Программа «Эфир» на четверг 26 декабря 2019 года:

· Субъект права. «Поворот не туда». Прокуратуры Калужской, Кемеровской, Иркутской и Новгородской областей, Камчатского и Забайкальского края о результатах надзора за соблюдением законодательства о содержании дорог и ПДД.

· Бизнес вправе. V Восточный экономический форум. Защита бизнеса на всех стадиях контрольно-надзорной деятельности.

· Криминальный тренд. Судебный штраф как шанс на новую жизнь: условия и особенности применения меры уголовно-правового характера.

· «0+». «Не выйти из комнаты» или прокурорская проверка игровых квест-комнат.

· Дело жизни. Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет «Премия Рунета 2019.

· Логика закона. Электронный автограф.

· Субъект права. Коррупция – плохая привычка ил об этом говорят дети. Прокуратура Пермского края.

· Мир и порядок. Впервые за 10 лет. Об экстрадиции россиянина из Японии.

· Генеральная линия. Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев объявил предостережения работодателям в связи с невыплатой заработной платы.

· В процессе. Шпионская история в письмах. О результатах рассмотрения судом уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Ф.Берга. (повтор)

· Логика закона. Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». Творим право.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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