Соболезнования родным и близким Галины Волчек

Source: President of Russia – Kremlin

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. В 1955 году окончила Школу-студию им. Вл.И.Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре (МХАТ) СССР им.Горького. Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Школы приняла участие в создании театральной студии, положившей начало Московскому театру «Современник». В 1972 году была выбрана труппой худруком этого театра.

Прощание с Г.Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

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