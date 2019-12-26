Стартовало голосованию по выбору талисмана XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге

Source: Russia Ministry of Sport

25 декабря в Екатеринбурге был дан старт кампании по выбору талисмана XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года. За первый час народного голосования в нём приняли участие свыше 320 человек.

По сложившейся традиции создание символа – открытый конкурс, в котором может принять участие любой житель России. Первый этап кампании представляет собой онлайн-опрос на сайте talisman.ekat2023.com, в ходе которого россияне будут выбирать персонажей для талисмана Универсиады-2023.

Параллельно будет дан старт и офлайн-опросу: с 27 по 29 декабря в Екатеринбурге в торговых центрах «Гринвич» и «Мега» и международном аэропорту Кольцово, а также в аэропортах Москвы, Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Саратова и Петропавловска-Камчатского опрашивать жителей будут волонтёры.

Как пояснили в дирекции АНО «Универсиада-2023», по итогам первого этапа голосования будет сформирован список из десяти самых популярных персонажей. После этого к работе по отрисовке этих образов подключатся студенты художественных вузов страны. Они доработают предложенные варианты в течение двух месяцев, и экспертное жюри, состоящее из профессиональных художников, иллюстраторов, мультипликаторов и известных жителей Екатеринбурга, выберет три лучших персонажа.

Мероприятие, посвящённое старту голосования, состоялось в Екатеринбурге в Уральском федеральном университете.

XXXII Всемирная летняя универсиада пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В ходе соревнований будет разыграно 246 комплектов наград в 18 видах спорта.

По информации Департамента информационной политики Свердловской области

Фото: Илья Сафаров

Пресс-служба Минспорта России

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