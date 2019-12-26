С. Митин: Изменения в законодательство направлены на создание эффективной системы лоцманского обслуживания во всех морских портах России

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы внесли законопроект об изменениях в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.

Члены Совета Федерации внесли в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации». Об этом сообщил один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области

Соавторами документа выступили сенаторы Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края и Виктор Павленко. ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области

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В Стратегии развития морской деятельности РФ до 2030 г., утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации среди основных проблем отрасли выделена: «устаревшая система лоцманского обеспечения торгового мореплавания, не гарантирующая эффективного лоцманского обеспечения во всех морских портах Российской Федерации».

Законопроект приводит в соответствие законодательство Российской Федерации в области мореплавания с Резолюцией А. 159 (ES.IV) Международной Морской Организации

Законопроект приводит в соответствие законодательство Российской Федерации в области мореплавания с Резолюцией А. 159 (ES.IV) Международной Морской Организации (ИМО), которая возлагает обязанность по организации лоцманской проводки судов в опасных для судоходства районах на органы государственной власти.

Как пояснил Сергей Митин, в настоящее время в России это международное обязательство не отражено в национальном законодательстве, что не позволяет организовать эффективную систему лоцманского обслуживания во всех морских портах и обеспечить её государственный надзор и контроль.

Лоцманская проводка судов, это часть комплексной системы обеспечения безопасности мореплавания в портах, которая включает в себя систему управления движением судов, государственный портовый контроль судов, систему судовых сообщений, регулирование движения судов, автоматические идентификационные системы, систему опознавания судов и слежения за ними на дальнем расстоянии, а также навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания.

Появление в сфере обеспечения лоцманских проводок частных лоцманских компаний фактически разбалансировало и затормозило развитие всей системы лоцманского обеспечения в стране, вывело её из‑под государственного контроля и, тем самым, нарушило международные обязательства России в сфере обеспечения безопасности мореплавания в своих портах.

Единая государственная лоцманская служба позволит обеспечить необходимый уровень безопасности мореплавания во всех морских портах России, унифицирует вопросы профессиональной подготовки и контроля за квалификацией морских лоцманов, уверен Сергей Митин.

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