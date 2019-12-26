Торжественный вечер, посвящённый встрече Нового, 2020 года

Source: President of Russia – Kremlin

На праздничное мероприятие приглашены члены Правительства, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, руководители политических партий, главы регионов, представители судебной власти, ученые, спортсмены, деятели культуры, военные, главы традиционных конфессий, руководители крупнейших предприятий и общественных организаций.

В программе – одноактные балеты «Кармен-сюита» и «Бриллианты».

Премьера «Кармен-сюиты», музыка для которой была оркестрована Родионом Щедриным на основе знаменитой оперы Жоржа Бизе, состоялась в Большом театре в 1967 году. Партию Кармен тогда исполняла Майя Плисецкая. В 2005 году постановка была возобновлена.

Балет «Бриллианты» на музыку П.И.Чайковского – одна из трех частей балета «Драгоценности» Джорджа Баланчина, впервые поставленного им для труппы «Нью-Йорк Сити балет» в 1967 году. Премьера «Драгоценностей» в Большом театре состоялась в 2012 году.

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В.Путин: Уважаемые коллеги! Друзья!

Мы вновь проводим нашу предновогоднюю встречу в Большом театре. В прошлый раз собирались в преддверии Нового года и в преддверии Года театра именно здесь, и мне показалось, что многим такая форма совместной встречи Нового года понравилась. Понятно, что все вы – люди занятые, времени не так много для посещения Большого театра. Поэтому если представляется такая возможность, мне кажется, это хороший подарок для каждого из нас.

Нас ждут сегодня прекрасные впечатления, которые всегда дарит классическая музыка, тем более в исполнении блистательной труппы главного театра страны.

На его прославленной сцене сегодня будут представлены шедевры мирового балета: завораживающая «Кармен-сюита» и «Бриллианты» Баланчина. Уверен, потрясающая музыка и хореография вместе с дружеским, неформальным общением друг с другом станут хорошим вечером, создадут хорошее предновогоднее настроение.

В предновогодние дни нас всегда объединяет надежда. Надежда на то, что новый год будет лучше уходящего. Мы знаем, что каждый год приносит новые свершения, новые имена, новые открытия, даёт новый опыт – и профессиональный, и человеческий, житейский. Но неизменным остаётся наше стремление работать ради общего блага, Отечества, для процветания нашей страны, чтобы люди жили лучше на деле, а не на словах.

И конечно, в преддверии Нового года мы подводим итоги: как страна прошла 2019-й, с чем она вступает в год 2020-й. В значительной степени это всё, эти результаты – результаты тех людей, которые находятся сейчас в этом зале. Хочу вас за это поблагодарить.

Сердечно поздравляю вас с наступающим 2020 годом. Пусть он будет успешным. Желаю вам крепкого здоровья. С Новым годом!

MIL OSI