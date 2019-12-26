Т. Гигель: Кинотеатр должен стать любимым место отдыха

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии нового кинотеатра в селе Чоя.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в ходе рабочей поездки в регион приняла участие в открытии кинотеатра в селе Чоя.

С событием сельчан также поздравили заместитель Министра культуры Республики Алтай Светлана Шатина.

Татьяна Гигель приняла участие в открытии кинотеатра в селе Чоя

Татьяна Гигель напомнила, что в стране уже пятый год работает государственная программа по инвестированию кинотеатров в малых городах и селах. Однако, по мнению законодателя, предприниматели в настоящее время редко берутся за этот вид бизнеса, поскольку с их точки зрения очень непросто добиться окупаемости кинотеатров, да еще и в такой малонаселенной глубинке, как Чоя.

В стране уже пятый год работает государственная программа по инвестированию кинотеатров в малых городах и селах

Сенатор, отметила что в рамках государственной программы в кинотеатр поступило качественное оборудование для кинозала. Татьяна Гигель выразила надежду, что сельчане на «большом экране» смогут познакомиться с новинками российского кино.

Обращаясь к директору межпоселенческого досугового и библиотечно- информационного центра, сенатор пожелала полной заполняемости кинозала.

Татьяна Гигель приняла участие в открытии кинотеатра в селе Чоя

«От этого выигрывают все – и наши кинопроизводители, и досуговый центр, и непосредственно зрители, которые обогащаются новыми познаниями при встрече с современным кино», — подчеркнула законодатель.

Глава Чойского района Михаил Маргачев подчеркнул, что новый виток развития инфраструктуры в сфере районной культуры стал возможен благодаря реализации национального проекта «Культура», а также действенной поддержки со стороны Министерства культуры РФ и Фонда кино.

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