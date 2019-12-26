Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Главное#История26.12.2019 15:31

45 лет со дня запуска станции «Салют-4»

45 лет назад, 26 декабря 1974 года, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К» по программе летно-конструкторских испытаний второй советской долговременной орбитальной станции гражданского назначения «Салют-4» разработки подмосковного ЦКБЭМ (сейчас — РКК «Энергия», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Ракета успешно вывела 18,5-тонную космическую лабораторию на околоземную орбиту для работы как в автоматическом, так и пилотируемом режимах.

Новая станция с вдвое увеличенным сроком функционирования впервые оснащалась модернизированной системой жизнеобеспечения замкнутого цикла и более эффективными средствами энергоснабжения с тремя панелями солнечных батарей, способных к автономной ориентации на Солнце. Научная программа «Салют-4» включала астрофизические исследования с помощью комплекса рентгеновских и инфракрасных телескопов-спектрометров, фотометрический мониторинг атмосферы и поверхности Земли, а также серию медико-биологических и технологических экспериментов.

Благодаря уникальным на то время возможностям станция «Салют-4» за время своего существования приняла две пилотируемые экспедиции. Экипаж корабля «Союз-17» в составе Алексея Губарева и Георгия Гречко трудился на борту станции зимой 1974 года, а в мае 1975 года на станцию прибыл «Союз-18» с Петром Климуком и Виталием Севастьяновым с двухмесячной миссией по изучению долгосрочного пребывания человека в условиях невесомости.

Передовые технические решения, впервые использованные на «Салют-4», открыли дорогу в космос следующим поколениям орбитальных станций и до сих пор находят применение в российском сегменте Международной космической станции.

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