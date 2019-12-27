А. Майоров подвел итоги работы профильного Комитета СФ в сфере АПК и природопользования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор назвал самые яркие законодательные инициативы осенней сессии и принятые законы.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия подвел итоги работы Комитета за 2019 г.

Мероприятие прошло в пресс-центре «Парламентской газеты».

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Сенатор проинформировал о том, как решаются проблемы оборота ГМО-продукции и регулирования качества продуктов питания, проанализировал насколько эффективно в настоящее время идет реализация национального проекта «Экология».

Парламентарий рассказал, что в жизни россиян изменят законы о регулировании рынка алкогольной продукции и поддержке виноделия в Крыму, какой будет поддержка регионов Нечерноземья в 2020 г.

Кроме этого Алексей Майоров озвучил самые яркие законодательные инициативы осенней сессии и принятые законы.

Глава Комитета СФ также обратил внимание на то, что отечественные селекционеры, которые представляют новые сельхозкультуры, должны получать интеллектуальные права на свои продукты. «Сегодня на отечественном рынке в ряде сельскохозяйственных культур доминируют импортные семена. Мы должны развивать российскую селекцию, сделать так, чтобы туда пришли инвестиции, потому что только бюджетными деньгами проблему не решить. Нам нужно обеспечить селекционеров интеллектуальными правами на свои сельскохозяйственные изобретения», — подчеркнул сенатор.

Отечественные селекционеры, которые представляют новые сельхозкультуры, должны получать интеллектуальные права на свои продукты

Законодатель напомнил, что в России сейчас действует государственная программа развития сельского хозяйства, которая разбита на подпрограммы.

«У нас есть подпрограмма по свекле, картофелю, а также по материально-техническому оснащению селекционных институтов. Эту работу следует продолжать, а также, возможно, распространить и на другие важные сельскохозяйственные культуры», — добавил он.

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