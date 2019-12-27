В. Бекетов посетил парк «Солнечный остров» и встретился с юнармейцами

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В рамках работы в Краснодарском крае сенатор побывал на отчетном годовом собрании юнармейцев Курганинского района.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края в ходе работы в регионе побывал на отчетном годовом собрании юнармейцев Курганинского района.

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В мероприятии, прошедшем в местном историческом музее, участвовали представители районного Совета ветеранов, воинской части, военного комиссариата, члены юнармейских отрядов города и сельских поселений.

Владимир Бекетов в своем выступлении отметил, что трудовая деятельность представителей старшего поколения служит для молодежи примером истинного служения Родине. «Достойны уважения герои военных времен и мирных дней», — сказал сенатор.

Владимир Бекетов

Он подчеркнул, что юнармейцы Курганинского района реализуют важные дела. «Вашим родителям есть чем гордиться. Вы сохраняете память о защитниках Родины, стараетесь быть похожими на них, и у вас это получается».

Трудовая деятельность представителей старшего поколения служит для молодежи примером истинного служения Родине

По поручению заместителя Председателя Совета Федерации Юрия Воробьева ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Владимир Бекетов вручил медаль «За спасение погибавших» члену юнармейского движения, ученице школы №15 Анастасии Дмитриенко, которая спасла младшую сестру из горящего дома. Она награждена по инициативе Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». «На курганинской земле растет много мальчишек и девчонок, которые способны на героические поступки», — сказал парламентарий.

Глава Курганинского района Андрей Ворушилин сообщил, что здесь ведется большая работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Она включает в себя оказание помощи ветеранам войны и труда, проведение уроков мужества, создание уголков памяти героев в образовательных учреждениях и многое другое. «Особое место в этой работе принадлежит юнармейскому движению».

В ходе мероприятия Владимир Бекетов и Андрей Ворушилин возложили цветы к Вечному огню, осмотрели парк «Солнечный остров», который построен в Курганинске в рамках реализации национального и регионального проектов, направленных на создание комфортной среды проживания.

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