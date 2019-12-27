В Орловской области состоялся Четвертый открытый форум прокуратуры региона, посвященный вопросам противодействия коррупции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 27 декабря 2019 года, в г. Орле прошел Четвертый открытый форум прокуратуры региона, посвященный вопросам противодействия коррупции.

В работе форума приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, председатель Контрольно-счетной палаты региона Иван Левин, председатель Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Сергей Мальфанов, президент Орловской торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева, представители правоохранительных органов и региональных органов государственной власти, общественных организаций и средств массовой информации.

Открывая работу форума, прокурор области Иван Полуэктов отметил значимость вопросов противодействия коррупции и важность участия представителей общественности в ее обсуждении.

За прошлый год и истекший период 2019 года прокурорами выявлено более 1800 нарушений антикоррупционного законодательства, по инициативе надзорного ведомства 1073 должностных лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Более 400 нормативных правовых актов приведены в соответствие с действующим законодательством по протестам прокуроров.

По результатам прокурорских проверок, проведенных, в том числе, по актам Контрольно-счетной палаты Орловской области, возбуждено 21 уголовное дело на сумму более 349 млн рублей.

Форум стал площадкой для открытой дискуссии, в ходе мероприятия его участники рассказали о проводимой работе в сфере противодействия коррупции, внесли предложения по укреплению межведомственного взаимодействия и повышению его эффективности.

Участники форума акцентировали внимание на необходимость активизации профилактической работы и правовой пропаганды в сфере противодействия коррупции.

Завершая работу форума, прокурор области отметил, что обозначенные на форуме задачи по противодействию коррупции должны рассматриваться всеми его участниками в качестве первоочередных. Только в результате совместной работы удастся повысить качество и эффективность этой работы.

Итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры и власти, правоохранительными ведомствами и общественными организациями.

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