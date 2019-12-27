Source: Russia – Council of the Federation

В Курской и Белгородской областях уже предприняты соответствующие меры, сообщил сенатор.

Председатель Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области Валерий Рязанский РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области в ходе рабочей поездки в регион, а также в соседнюю Белгородскую область, поинтересовался ходом работы по пресечению продажи никотинсодержащей продукции в неторговых точках и Интернете.

Соответствующее поручение дал Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев МВД России и Роспотребнадзору.

Ранее, 23 декабря, на заседании Совета Федерации было принято Обращение к Правительству РФ о приостановлении оптовой и розничной торговли сосательной и жевательной никотинсодержащей бестабачной продукцией, напомнил Валерий Рязанский.

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По его словам, органами здравоохранения было зафиксировано увеличение числа обращений за медпомощью из‑за передозировки никотином в связи с потреблением сосательной и жевательной никотинсодержащей продукции. «Мы поставили вопрос о необходимости ее оперативного запрета. Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в ближайшее время», — сообщил сенатор.

Парламентарий отметил, что в Курской и Белгородской областях уже предприняты соответствующие меры: помимо рейдовых и других мероприятий сотрудников МВД и Роспотребнадзора, к реализации поручения привлечены и другие граждане.

Губернатор Курской области Роман Старовойт СтаровойтРоман ВладимировичГубернатор Курской области провел заседание антинаркотической комиссии на тему продажи никотиновых смесей несовершеннолетним и электронной системы их доставки. Было решено назначить внеплановые проверки торговых точек с участием прокуратуры.

По поручению губернатора подготовлен законопроект, ограничивающий реализацию никотиновых смесей

По поручению губернатора подготовлен законопроект, ограничивающий реализацию никотиновых смесей. В этом документе введены запреты на продажу снюсов несовершеннолетним и электронную системы их доставки. Законопроект направлен в Курскую областную думу и будет рассмотрен на ближайшем заседании.

По словам заместителя губернатора Белгородской области Наталии Зубаревой, родительская и педагогическая общественность, администрация региона также обеспокоены сложившейся ситуацией и поддерживают обращение сенаторов к Правительству. «Проблема существует как в городах, так и в сельских поселениях области, и ее необходимо решать в кратчайшие сроки», — сказала она.

«Составлен график дежурств на новогодние праздники, задействованы родительские комитеты школ, волонтерские и другие общественные организации, казачество», — сообщила глава администрации сельского поселения муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области Лариса Родионова.

По мнению Валерия Рязанского, тема пресечения незаконного распространения снюсов, поднятая на заседании Совета Федерации, нашла поддержку в регионах и стала импульсом к дальнейшим действиям в борьбе с распространением опасной для жизни и здоровья продукции.

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