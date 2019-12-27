В Рязанской области состоялся Шестой открытый форум прокуратуры региона по вопросам безопасности дорожного движения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В Доме общественных организаций состоялся Шестой открытый форум прокуратуры Рязанской области на тему «Обеспечение безопасности на дорогах Рязанской области».

В мероприятии приняли участие прокурор области Иван Панченко, главный федеральный инспектор по Рязанской области Валерий Савин, заместитель председателя правительства региона Евгений Беленецкий, руководители правоохранительных, контрольных и надзорных федеральных органов, министры транспорта и автомобильных дорог, здравоохранения, образования региона, члены Общественной палаты, регионального отделения ОНФ, представители общественных организаций, районные прокуроры, работники областного аппарата прокуратуры, журналисты.

Обращаясь к участникам форума, прокурор области Иван Панченко подчеркнул особую актуальность для региона выбранной темы. Он отметил, что целью данного мероприятия является содержательный и конструктивный диалог с уполномоченными органами и общественными организациями, который позволит выработать пути и решения для повышения безопасности на дорогах области и снижения аварийности.

По теме форума выступил первый заместитель прокурора области Юрий Монахов, который рассказал о состоянии законности в сфере безопасности дорожного движения. Результаты проведенной в этом году проверки выявили около 2 тысяч нарушений закона, с целью устранения которых приняты меры прокурорского реагирования, в том числе по понуждению в судебном порядке органов власти отремонтировать автомобильные дороги.

Выявленные нарушения свидетельствовали о ненадлежащем сезонном содержании дорог, их несоответствии требованиям технических регламентов и стандартов, что способствовало совершению ДТП.

Органами прокуратуры и Государственной инспекции безопасности дорожного движения принимаются совместные меры по прекращению действия права на управление транспортными средствами в отношении лиц, имеющих противопоказания к водительской деятельности по причине психического заболевания, алкогольной или наркотической зависимости, а также пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Только за последние два года по искам прокуроров прекращено действие права на управление транспортным средством 107 лиц, состоящих на наркологическом учете.

В результате совместных проверок в деятельности перевозчиков выявлены и пресечены многочисленные нарушения лицензионных требований, осуществления перевозок автомобильным транспортом, техническое состояние которого не отвечает требованиям безопасности дорожного движения, несоблюдения режима труда и отдыха водителей, непринятия мер к организации прохождения водителями обязательных медицинских осмотров.

Данные нарушения выявлялись и при организации перевозок детей в транспортных средствах, принадлежащих образовательным организациям.

Участники форума получили возможность задать вопросы и высказать свое мнение по обсуждаемым проблемам. Эксперты обратили внимание присутствующих на некачественное освещение пешеходных переходов, необходимость усиления профилактической и пропагандистской работы с населением, в том числе несовершеннолетними, и другие проблемы.

Отмечено, что к процессам профилактики дорожно-транспортных происшествий, просветительской работе по формированию негативного и неприемлемого отношения к противоправному поведению участников дорожного движения необходимо широко привлекать средства массовой информации, общественность, использовать возможности интернет-изданий.

Итоги форума будут использованы в работе органов прокуратуры по дальнейшему взаимодействию с контролирующими и правоохранительными органами, органами государственной власти области, общественными институтами, представителями экспертного сообщества.

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