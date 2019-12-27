В Саратове прокуратура выявила у коммерческой организации нарушения антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура города Саратова провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных и муниципальных служащих.

Согласно антикоррупционному законодательству работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение двух лет после его увольнения обязан в 10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя государственного или муниципального служащего по последнему месту его работы.

Вопреки требованиям законодательства АО «Научно-производственное предприятие «Контакт» не сообщило о трудоустройстве работника бывшему его работодателю – администрации муниципального образования «Город Саратов».

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Рассмотрев материалы дела, мировой судья привлёк организацию к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Административный штраф оплачен.

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