Запасы газа на Крузенштернском месторождении на Ямале увеличены до 2 трлн куб. м

Source: Gazprom in Russian

Релиз

27 декабря 2019, 19:40

«Газпром» нарастил ресурсную базу Ямальского центра газодобычи.

Запасы газа на Крузенштернском месторождении увеличены на 360 млрд куб. м.

Построена высокотехнологичная наклонно-направленная скважина.

Получено право пользования недрами Сопочного участка в Тазовском районе ЯНАО.

Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертное заключение ФБУ «Государственная комиссия по запасам» по подсчету запасов углеводородов Крузенштернского газоконденсатного месторождения. Оно входит в Бованенковскую промышленную зону, которая является основной для развития на полуострове Ямал крупного центра газодобычи.

По итогам выполненных «Газпромом» геологоразведочных работ на Крузенштернском месторождении извлекаемые запасы газа промышленных категорий С1+С2 увеличены на 360 млрд куб. м. Таким образом, запасы газа на месторождении увеличены на 22% — с 1,64 трлн до 2 трлн куб. м.

Крузенштернское месторождение по величине запасов углеводородов относится к уникальным. Оно расположено западнее Бованенковского месторождения, частично на суше полуострова Ямал и преимущественно — в акватории Карского моря.

Для уточнения запасов Крузенштернского месторождения «Газпром» с берега залива Шарапов Шар построил высокотехнологичную наклонно-направленную разведочную скважину. Ее длина — 4,9 км, в том числе отход от вертикали в сторону моря — 3,9 км. При создании скважины со сложной конструкцией применены современные буровые технологии и разработки в области геофизических исследований.

Кроме того, «Газпром» стал победителем в аукционе на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Сопочном участке недр (Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа). По оценке ПАО «Газпром» ресурсный потенциал участка составляет более 500 млн т у. т.

Справка

Бованенковская промышленная зона Ямальского центра газодобычи включает три месторождения — Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское (лицензии принадлежат Группе «Газпром»).

Геологоразведочные работы на Крузенштернском месторождении выполнены ООО «Газпром геологоразведка». Помимо прироста запасов газа, извлекаемые запасы конденсата (категорий С1+С2) увеличены с 2,7 млн до 11,6 млн тонн.

Управление информации ПАО «Газпром»

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