Н. Косихина: В рамках нацпроекта обновляется материально-техническая база учреждений культуры Ярославской области

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова.

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области приняла участие в мероприятии, организованном в музыкальном училище (колледже) им. Л.В. Собинова.

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Как отметила сенатор, на обновление материально-технической базы Ярославского музыкального училища в рамках нацпроекта направлено более 19 миллионов рублей. На эти средства удалось на 80 процентов обновить инструментальную базу, приобрести ценные учебные пособия, современное интерактивное оборудование для кабинетов.

«В год своего 115-летия наше училище получило 58 новых инструментов, в том числе пять роялей, контрабасы, концертную скрипку, саксофоны и многие другие. Кроме музыкальных инструментов образовательное учреждение культуры получило звуковое и интерактивное оборудование, хоровые станки, обновлена мебель, библиотечный фонд пополнился новыми музыкально-нотными пособиями и литературой», — сказала Наталия Косихина.

«Всего в этом году на укрепление материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области в рамках нацпроекта выделено свыше 35 миллионов рублей», – подчеркнула законодатель.

В рамках мероприятия состоялся концерт с участием солистов и коллективов училища.

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