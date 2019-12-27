ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» наградило победителей фотоконкурса «Красота родной природы Беларуси»

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Новости проектов и регионов

27 декабря 2019, 19:30

26 декабря в Минске состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «Красота родной природы Беларуси». Организаторами мероприятия выступили Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Как отметил заместитель генерального директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Андрей Шабан, фотоконкурс направлен на приобщение работников к сохранению окружающей среды родного края, а также он способствует формированию экологической культуры посредством искусства фотографии.

В фотоконкурсе принимали участие работники ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а также члены их семей. Всего в оргкомитет поступило свыше 250 работ, которые жюри отбирало, оценивая соответствие тематике и оригинальность. Конкурс проводился в четырех номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Лучшее макрофото».

В итоге победителями фотоконкурса «Красота родной природы Беларуси» стали:

Гран-при конкурса, фото «Сквозь время»: Анна Цвирко, филиал «Управление по организации строительства МФК»

Номинация «Дикие животные»: Николай Коншин, нормативно-исследовательская лаборатория администрации компании, фото «Утренняя гимнастика»

Номинация «Пейзаж»: Дмитрий Демкин, филиал «Оздоровительный центр „Алеся“», фото «Зеркало»

Номинация «Птицы»: Галина Громова, филиал «Осиповичское УМГ», фото «Пора на юг»

Номинация «Макрофото»: Кристина Замкович, филиал «Кобринское УМГ», фото «Маленькая часть большого мира»

Призы и почетные грамоты победителям вручили заместитель генерального директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», председатель жюри конкурса Андрей Шабан и заместитель исполнительного директора Фонда имени В. И. Вернадского Андрей Чешев.

В рамках фотоконкурса был выпущен календарь на 2020 год с работами участников.

Справка

Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского создан в 1995 году по инициативе ПАО «Газпром». На протяжении более 20 лет фонд следует своей главной цели — достижению устойчивого экологически ориентированного социально-экономического развития общества на основе научного наследия академика Владимира Ивановича Вернадского.

Участниками фонда являются более 30 организаций во главе с его учредителем ПАО «Газпром». Фонд обладает консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете ООН и ЮНЕСКО.

Фонд выступаетв роли посредника, выстраивая сотрудничество с органами государственной власти, ведущими промышленными предприятиями, образовательными, научно-исследовательскими учреждениями, некоммерческими и коммерческими структурами, в ходе реализации экологических проектов.

Фонд регулярно награждает российских ученых, государственных деятелей, представителей общественных организаций за особые заслуги и научные достижения в области экологии и охраны окружающей среды.

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