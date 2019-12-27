Source: Russia Federal Space

#ЦНИИмаш#Главное27.12.2019 09:00

Проведены две коррекции орбиты МКС

В соответствии с программой полёта Международной космической станции сегодня утром, 27 декабря 2019 года, были проведены две плановые коррекции её орбиты.

Двигательная установка грузового корабля «Прогресс МС-13», пристыкованного к модулю «Пирс», была включена в 04:28 мск. Результатом работы в течение 576 секунд стало приращение скорости станции на 0,56 м/сек. В 07:36 мск состоялось повторное включение двигателей «грузовика», время их работы составили уже 494 секунды. В результате станция получила приращение скорости на 0,48 м/сек.

В соответствии с данными службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами параметры орбиты станции после выполнения двух манёвров составили:

минимальная высота над поверхностью Земли — 415,9 км;

максимальная высота над поверхностью Земли — 439,1 км;

период обращения — 92,87 мин.;

наклонение орбиты — 51,66 град.

Два отдельных корректирующих маневра для достижения необходимых параметров подъёма орбиты космической станции были проведены с целью соблюдения технических условий обеспечения безопасного режима работы двигателей. В результате коррекции были достигнуты необходимые величины по высоте подъема орбиты станции для решения задач, связанных с возвращением на Землю экипажа пилотируемого корабля «Союз МС-13» в феврале 2020 года.

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