Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное27.12.2019 16:00

Роскосмос-2019. Итоги

В 2019 году Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» продолжила реализацию сформулированных ранее планов и выполнение задач по космической деятельности в соответствии с основополагающими документами и контрактными обязательствами.

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Итоги 2019 года

В течение года были обеспечены пуски 25 ракет космического назначения, что превысило количество пусков в 2018 году (19 успешных пусков). При этом доля успешных запусков была обеспечена на уровне 100%. Такой результат был достигнут в связи с повышением качества создаваемых космических носителей и аппаратов, самоотверженным трудом всех работников ракетно-космической отрасли: пусковиков, ракетчиков, инженеров, конструкторов.

На различные орбиты (с учетом запусков с Гвианского космического центра) было выведено 73 космических аппарата (КА). В это число также вошли два аппарата «Глонасс-М», запущенные в порядке ротации отечественной навигационной группировки. На конец 2019 года российская орбитальная группировка аппаратов социально-экономического, научного и навигационного назначения составила 92 КА.

Госкорпорацией «Роскосмос» выполнены программы пилотируемых космических полётов, а также обязательства России по эксплуатации Международной космической станции (МКС). В 2019 году осуществлены 4 запуска транспортных пилотируемых кораблей (из них один запуск — в беспилотном (грузовозвращающем) варианте) и 3 запуска транспортных грузовых кораблей. На МКС были доставлены (и после завершения работы возвращены на Землю) 9 человек из состава экипажей станции, более 5 тонн грузов, а также результаты целого ряда научно-прикладных исследований (в том числе впервые напечатанные в космосе с помощью специального 3D-принтера биологические ткани человека и животных). Экипажем российского сегмента МКС осуществлен один выход в открытый космос продолжительностью 6 часов 1 минута.

Кроме того, в июне 2019 года российским космонавтом Олегом Кононенко поставлен новый рекорд общего пребывания на борту станции — 737 суток.

При реализации пилотируемой программы осуществлен переход от ракет-носителей «Союз-ФГ» (с аналоговой системой управления украинского производства) — к использованию ракет-носителей «Союз-2.1а» с цифровой системой управления российского производства, что должно повысить точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты-носителя.

Ещё один рекорд: 31 июля 2019 года грузовой корабль «Прогресс МС-12» прибыл на МКС за рекордные 3 часа 19 минут после запуска с космодрома Байконур. Он стал кораблем, быстрее всех в мире достигшим орбитальной станции.

В 2019 году российскими космонавтами на МКС получен первый опыт отработки технологий применения антропоморфного робота (Skybot F-850, FEDOR) в космосе, что является заделом для использования роботизированных комплексов для работы во внешней среде пилотируемых космических аппаратов, функционирующих в околоземном космическом пространстве, а также в реализации миссий автоматических космических аппаратов в рамках программ исследования планет и других объектов Солнечной системы.

В 2019 году одобрен эскизный проект ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (РН СТК), открывающий России возможности освоения Луны и дальнего космоса. Первый её пуск ожидается в 2028 году. По итогам эффективной работы участников кооперации, проектом были обеспечены все заданные тактико-технические характеристики как носителя, так и комплекса в целом. Важно отметить, что, в целях более эффективной отработки изделия, при реализации этого проекта боковые блоки РН СТК будут разработаны на основе первой ступени РН «Союз-5» (Иртыш) (с использованием мощнейшего в мире российского двигателя — РД-171МВ). Производство РН «Союз-5» (Иртыш) будет развернуто в ракетно-космическом центре в Самаре.

13 июля 2019 года проведен успешный запуск космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». После коррекции траектории 21 октября КА «Спектр-РГ» вышел на номинальную рабочую орбиту вокруг точки Лагранжа L2 системы «Солнце — Земля». КА «Спектр-РГ» создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия). С обоих телескопов начат прием уникальных научных данных, первые результаты уже озвучены руководителями проекта, а также главами Роскосмоса и РАН.

Продолжается реализация наиболее масштабного российско-европейского проекта изучения Марса — «ЭкзоМарс». Идет подготовка к реализации второго этапа — «ЭкзоМарс 2020», в рамках которого планируется проведение программы исследований Марса как с использованием возможностей его дистанционного зондирования, так и с борта европейского марсохода и российской посадочной платформы. Старт миссии «ЭкзоМарс 2020» запланирован на июль 2020 года.

Госкорпорации удалось добиться положительной динамики в строительстве космодрома Восточный. В 2019 году отлажено управление практически всеми процессами, связанными с возведением объектов космодрома. С учетом предыдущего опыта, строительство всех объектов второй очереди (космический ракетный комплекс «Ангара») осуществляется под строгим контролем и в соответствии с утвержденным графиком. В мониторинге ситуации активно задействована российская группировка спутников ДЗЗ. 16 декабря на космодроме Восточный была проведена пресс-конференция Дмитрия Рогозина, посвященная промежуточным итогам и ближайшим этапам стройки.

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Начаты строительные работы по возведению в Москве Национального космического центра (НКЦ), на территории которого будет размещен целый ракетно-космический кластер: ведущие организации отрасли, центральный офис, научно-технический центр, отраслевой банк и центр диверсификации бизнеса. НКЦ должен стать символом российской космонавтики и одним из лучших научно-производственных центров страны.

В 2020 году Роскосмосу и его предприятиям предстоит решение новых задач, которые, мы уверены, будут выполнены. Пресс-служба Госкорпорации благодарит представителей СМИ за объективное освещение наших событий и 1,8 миллиона наших подписчиков в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Flickr и Одноклассники за искренний интерес к российской космонавтике!

Пусть в 2020 году сбудутся все мечты, и все начинания принесут космические результаты! С НОВЫМ ГОДОМ!

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