Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Гонец#Плесецк#Рокот27.12.2019 05:30

Успешный пуск ракеты «Рокот»

Стартовавшая 27 декабря 2019 года в 02:11 мск с Первого государственного испытательного космодрома Плесецк ракета-носитель легкого класса «Рокот» успешно вывела на расчетную орбиту космические аппараты связи «Гонец-М» и юстировочный космический аппарат «Блиц-М». Данным пуском завершается эксплуатация этой модификации ракеты-носителя.

Все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме. Космическая головная часть ракеты «Рокот» в составе разгонного блока «Бриз-КМ» и космических аппаратов в установленное время отделилась от второй ступени ракеты-носителя. Космические аппараты выведены на расчетную орбиту и переданы на управление.

Жидкостная двухступенчатая ракета легкого класса «Рокот» спроектирована в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 и предназначена для выведения малых и средних космических аппаратов на солнечно-синхронные и околополярные орбиты.

Использование в составе РКН «Рокот» разгонного блока «Бриз-КМ» позволяет реализовывать различные схемы выведения полезной нагрузки, в том числе, групповое выведение космических аппаратов на одну или несколько орбит. За летную историю ракеты-носителя «Рокот», с 2000 года, был произведен 31 пуск в рамках федеральных и коммерческих программ.

В настоящее время в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») разрабатывается техническая документация на модернизированную версию ракеты-носителя «Рокот» с заменой импортной элементной базы на российскую.

MIL OSI